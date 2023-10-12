Günlük Burç Yorumları: 13 Ekim Cuma Yengeç Burcu Yorumu

Yayınlanma: 12 Ekim 2023 - 16:44

Güncelleme: 12 Ekim 2023 - 16:44

Yengeç burcu ve yükselen yengeç burcu günlük yorumu:

İlişkilerinizle alakalı dengeyi kurma çabanız ve fazla hassasiyet göstermeniz çevreniz tarafından suiistimal ediliyor. Artık kendinizden vermeyin, biraz da almaya odaklanın. Her şeyi tek başınıza çözmeye çalışmanız sağlık problemlerine yol açabilir. Kendinize dönmeniz gerekiyor.