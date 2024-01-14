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Günlük Burç Yorumları: 15 Ocak Pazartesi Yengeç Burcu Yorumu

Günlük Burç Yorumları: 15 Ocak Pazartesi Yengeç Burcu Yorumu
Astrolog Bilge Aslı
Yayınlanma: 14 Ocak 2024 - 16:27

Yengeç burcu ve yükselen yengeç burcu:

Eğitim, seyahatler, ticari ilişkiler ve hukuki konularda şanslı olduğunuz bir gün sevgili yengeçler. Beklediğiniz haberler bugün gelebilir. Manevi konulara yoğunlaşmak ve ruhsal çalışmalar bugün iyi hissettirecektir.



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