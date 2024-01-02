Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 3 Ocak Çarşamba Yengeç Burcu Yorumu
Yengeç burcu ve yükselen yengeç burcu günlük yorumu:
Sevgili yengeçler, olaylar karşısında çok alıngan davranmanız insanların sizden uzaklaşmasına sebep oluyor. Uyumlu olmakta zorlanacağınız bir gün fakat siz başarırsınız. Bugün duygularınız ile mantığınız çatışıyor, siz mantığınızı seçin. Adaletli olduğunuz sürece kazanan siz olacaksınız.
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