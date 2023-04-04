Günlük Burç Yorumları: 5 Nisan Çarşamba Yengeç Burcu Yorumu

Yayınlanma: 04 Nisan 2023 - 19:00

Güncelleme: 04 Nisan 2023 - 19:00

Yengeç burcu ve yükselen yengeç burcu günlük yorumu:

Sevgili yengeçler, olaylar fazlasıyla kişisel algılamanız yakınlarınızı sizden uzaklaştırıyor. Uyumlu olmakta zorlanacağınız bir gün. Yakınlarınızın kalbini kırmayın. Bugün duygularınız ile mantığınız çatışıyor. Yapmanız gereken şey adaletli olmak.