Ay'ın yüzeyindeki 'gizemli nesne' görüntülendi

Yetkililer tarafından yapılan açıklamalara göre Çin’in 2018 yılında Chang’e 4 görevi kapsamında Ay’a gönderdiği Yutu-2 isimli gezgin, Ay’ın yüzeyinde ‘gizemli bir obje’ görüntüledi. Yutu-2, keşfettiği bu gizemli objenin 3 Aralık Cuma günü fotoğrafını paylaştı ve birçok insanda merak uyandırdı.

Ülkenin uzay ajansı tarafından yayımlanan görüntülerde fotoğrafı çekilen gizemli objenin ‘küp şeklinde’ olduğu görülebiliyor. Uzmanlara göre ‘gizemli ev’ olarak da nitelendirilen bu nesne, Von Kármán Krateri’nin 80 metre kuzeyinde bulunan bir alanda yer alıyor.

Yapılan açıklamalara göre şimdi Yutu-2, bu gizemli nesneye yaklaşacak ve onu incelemeye çalışacak. WebTEKNO'nun haberine göre; fotoğrafın kalitesizliği sebebiyle bu ‘gizemli ev’in bir optik illüzyon olma ihtimali de var. Görüntüleri ilk paylaşan gazetecilerden biri olan Andrew Jones da bu durumla ilgili, “Bu nesne bir dikilitaş veya uzaylı değil gibi; ancak kesinlikle kontrol edilmesi gereken bir şey” ifadelerini kullanarak şu an için pek heyecan yapmaya gerek olmadığının altını çizdi.

Ah. We have an update from Yutu-2 on the lunar far side, including an image of a cubic shape on the northern horizon ~80m away from the rover in Von Kármán crater. Referred to as "????" ("mystery house"), the next 2-3 lunar days will be spent getting closer to check it out. pic.twitter.com/LWPZoWN05I