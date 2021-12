Çıplak gözle görülebilecek: Büyüleyici kuyrukluyıldız Leonard

Arkasında iz bırakan kaya ilk kez bu yılın başında tespit edildi ve 70 bin yılın ardından, yaklaşık 35 milyon kilometre uzaktan da olsa ilk defa Dünya'nın yanından geçecek.

Avrupa Uzay Ajansı'nın (ESA) Dünya'ya Yakın Objeler Koordinasyon Merkezi'nde çalışan astronom Marco Micheli "Bu yılda ortalama bir kez gökyüzünde gördüğümüz parlağımsı bir kuyrukluyıldız. Biraz daha yaklaşınca çıplak gözle görülür bir hal alıp bazı ilgi çekici fotoğraflar sunabilir" diye konuştu.

Kuyrukluyıldız en net 12 Aralık'ta görünecek fakat Güneş'e yakınlığı nedeniyle o tarihten sonra kaybolacak. Güneşe en yakın olduğu noktaya, yani günberiye 3 Ocak'ta ulaşacak.

Your feeling that? It might be that my forward scattering is starting to kick in!



If the predictions are correct, comet leonard might brighten up to mag 4 in the next few days! Keep your eyes peeled, and feel free to ask any questions while you still can. pic.twitter.com/ybb4EmdJS1