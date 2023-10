Crunchyroll'un dev anime kütüphanesi Prime Video'ya ekleniyor!

Yayınlanma: 25.10.2023 - 14:26

Güncelleme: 25.10.2023 - 14:26

Sony ve Amazon iş birliğiyle Crunchyroll'un zengin anime koleksiyonu artık Prime Video kullanıcılarına isteğe bağlı olarak sunuluyor.

İki şirket, Salı günü, Prime Video'nun Crunchyroll'u yayınlaması için küresel bir anlaşma yaptıklarını duyurdu. Şu anda, bu hizmet ABD, İngiltere, Kanada ve İsveç'teki Prime üyeleri için kullanılabilir durumda, ve diğer bölgeler de 2024 yılı içinde bu ayrıcalığa kavuşacaklar.

Prime üyeleri, iki farklı Crunchyroll üyelik seviyesi arasından seçim yapma şansına sahipler: Fan (ayda 7,99 dolar) veya Mega Fan (ayda 9,99 dolar). Her iki seviye de, popüler animasyonlarını, örneğin Spy x Family, Jujutsu Kaisen, Demon Slayer, My Hero Academia ve One Piece gibi, bu eserler Japonya'da yayınlandıktan kısa bir süre sonra reklamsız bir şekilde izlemenizi sağlıyor. Ayrıca, Mega Fan seviyesindeki aboneler, herhangi bir anime başlığını çevrimdışı izlemek için indirebilecekler ve yakında platforma "video dışı ek faydalar" eklenmesi planlanıyor.

Özellikle, bu fiyatların bağımsız bir Crunchyroll üyeliğiyle aynı olduğunu belirtmek önemlidir. Bu, kullanıcıların para tasarrufu yapmasını sağlamasa da, ayrı ayrı Prime ve Crunchyroll aboneliği olanlar için kolaylık sunar. İkisinin tek bir Prime üyeliğinin bir parçası olarak birleştirilmesine ve Crunchyroll programlarının Prime Video uygulamaları üzerinden izlenmesine izin veriyor.