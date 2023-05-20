E-ticaret gaza bastı

Yayınlanma: 20.05.2023 - 03:00

Güncelleme: 20.05.2023 - 03:00

Türkiye’de internete erişim imkânı olan hane oranı yüzde 95’e dayanırken e-ticaret pazarı da hızla büyüyor. 2022 yılı itibarıyla yurtiçinde e-ticaret hacmi bir önceki yıla göre yüzde 109 artışla 800.7 milyar lira oldu. Uzmanlara göre bir iki yıl içinde bu hacim 1 milyar TL’yi bulacak. 2022’de e-ticarette sipariş adedi de bir önceki yıla göre yüzde 43 artışla 3 milyar 347 milyondan 4 milyar 787 milyona yükseldi. Bu dönemde perakende e-ticaret hacmi 458 milyar lira olarak gerçekleşti.

2021 yılında e-ticaretin genel ticarete oranı yüzde 17.7 iken bu oran geçen yıl yüzde 18.6’ya çıktı. Elektronik ticaret aracı hizmet sağlayıcılar üzerinden alışveriş yapanların yüzde 58’ini kadınlar, yüzde 42’sini erkekler oluşturuyor. Elektronik ticaret yoluyla gerçekleşen alışverişlerin yüzde 36’sını İstanbul, yüzde 9’unu Ankara, yüzde 6’sını İzmir’de yaşayanlar yaptı. e-ticarette ortalama sepet tutarı 167 lira oldu. Ticaret Bakanlığı’nın “Elektronik Ticaret Bilgi Sistemi (ETBİS)” 2022 yılı verilerine göre, Türkiye’de e-ticaret faaliyetinde bulunan 548 bin 688 işletme bulunuyor.

BEYAZ EŞYA LİDER

e-ticaret hacminin sektörlere göre dağılımına bakıldığında beyaz eşya ve küçük ev aletleri yaklaşık 96.7 milyar lira ile ilk sırada yer aldı. Bu hacim, giyim, ayakkabı ve aksesuarda 54 milyar lira, elektronikte 45.9 milyar lira, hava yollarında ise 45.1 milyar lira oldu. Bu sektörleri 26.5 milyar lirayla gıda ve süpermarket, 24 milyar lirayla seyahat taşımacılık ve depolama, 19.6 milyar lirayla yemek ve 11.5 milyar lirayla konaklama izledi. e-ticaret harcamalarının yüzde 85’i peşin ödeme yapılarak, yüzde 15’i ise taksitli ödeme imkânı kullanılarak gerçekleşti.

HER ÜLKEYE SATIŞ İMKÂNI

E-ihracatta global pazar yerleri aracılığıyla hemen her ülkeye satış imkânı var. Bu nedenle e-ihracata yönelen şirket sayısı da artırıyor. Özellikle moda, aksesuar, mücevher, ayakkabı, halı ve yöresel gıdalar gibi ürünlerde Türkiye’nin ciddi bir potansiyeli var. Geçen yıl yabancı ülkelerin Türkiye e-ticaret sitelerinden yaptığı harcamaların oranı yüzde 4.2 ve 33.8 milyar lira olarak hesaplandı. Vatandaşların yurtdışından yaptığı alımların oranı yüzde 4.5, tutarı ise 35.9 milyar lira olarak kayıtlara geçti.

Türkiye İstatistik Kurumu Hanehalkı Bilişim Teknolojileri 2022 raporuna göre, Türkiye’de internet üzerinden mal veya hizmet satın alma ya da sipariş verme oranı yüzde 46.2 oldu. Türkiye’de online tüketiciler internetten en fazla yüzde 71.3 oranla giyim, ayakkabı ve aksesuar satın alıyor.



