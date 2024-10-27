Hırsızlara tatsız sürpriz: Dikenli iPhone kılıfı tasarlandı!

Yeni tasarlanan iPhone kılıfı, 510 gram gümüşten üretildi ve kullanın kişinin değil ancak hırsızların canını oldukça yakacak.

Hırsızlara tatsız sürpriz: Dikenli iPhone kılıfı tasarlandı!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 27.10.2024 - 21:48

Avrupa'da bazı ülkelerde telefonlar kapkaç yöntemiyle çalınıyor. Özellikle İngiltere'nin başkenti Londra'da yaşanan bu sorunun önüne geçilemiyor. Söylenene göre Londra'da sorun o kadar kötü bir hale geldi ki her 6 dakikada 1 iPhone kapkaç yöntemiyle çalınıyor.

DİKENLİ iPHONE KILIFI ÇALINMA SORUNUNA ÇÖZÜM SUNABİLİR Mİ?

JOAN isimli bir marka radikal bir şekilde kapkaç sorunana dikenli iPhone kılıfı geliştirdi. The Unsnatchable adı verilen kampanya kapsamında geliştirilen ürün, kullanan kişi için konforlu ancak çalmaya çalışan kişi için oldukça yaralayıcı olan bir kılıf.

Kılıf, gümüş sivri uçlara sahip ve telefon hırsızlığına dikkat çekmek için tasarlanmış.

X hesabı üzerinden paylaşılan bir video ile gösetrilen telefon kılıfı, tasarımıyla da farklı bir hava sunuyor. 

Dikenli iPhone kılıfını gören kişilerin bir kısmı bunun sorunu çözmeyeceğini düşünüyor. Kullanımının zor olacağını düşünen kullanıcılar, kılıf takılıyken telefonu cebe ya da çantaya koymanın konforsuz olabileceğini düşünüyor. 


Etiketler: #Apple iPhone #dikenli iPhone kılıfı

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