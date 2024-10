Hırsızlara tatsız sürpriz: Dikenli iPhone kılıfı tasarlandı!

Avrupa'da bazı ülkelerde telefonlar kapkaç yöntemiyle çalınıyor. Özellikle İngiltere'nin başkenti Londra'da yaşanan bu sorunun önüne geçilemiyor. Söylenene göre Londra'da sorun o kadar kötü bir hale geldi ki her 6 dakikada 1 iPhone kapkaç yöntemiyle çalınıyor.

JOAN isimli bir marka radikal bir şekilde kapkaç sorunana dikenli iPhone kılıfı geliştirdi. The Unsnatchable adı verilen kampanya kapsamında geliştirilen ürün, kullanan kişi için konforlu ancak çalmaya çalışan kişi için oldukça yaralayıcı olan bir kılıf.

Kılıf, gümüş sivri uçlara sahip ve telefon hırsızlığına dikkat çekmek için tasarlanmış.

X hesabı üzerinden paylaşılan bir video ile gösetrilen telefon kılıfı, tasarımıyla da farklı bir hava sunuyor.

In London, on average, a mobile phone is stolen every six minutes, often snatched from someone's hand on a passing scooter



The JOAN brand has offered a radical solution to this problem.pic.twitter.com/GXk0pHPFvm