İnsan seviyesine bir adım daha: GPT-5 bu yıl gelebilir

ChatGPT’nin arkasındaki firma olan OpenAI, birkaç hafta önce GPT-4 dil modelini duyurdu.

ChatGPT Plus abonelerinin kullandığı yeni model, ücretsiz sürümdeki GPT-3.5’in çok daha gelişmiş bir yapıya sahip. OpenAI, ChatGPT için bir sonraki büyük yazılım yükseltmeleri üzerinde halihazırda çalışıyor ve GPT-5'in bu kış çıkacağı söyleniyor.

GPT-5 yetenekleriyle ilgili aktarılan bir rapor eğer doğruysa OpenAI, ChatGPT için çok büyük bir dönüm noktasına ulaşmaya yaklaştı.

Aktarılanlara göre GPT-5 ile birlikte ChatGPT, yapay genel zeka (AGI) seviyesine ulaşacak ve bir insandan ayırt edilemez hale gelecek. Geliştirici Siqi Chen’e göre OpenAI, GPT-5’in eğitim sürecini bu aralık ayında tamamlamayı ve AGI’ye ulaşmayı hedefliyor.Ek olarak, bir ara sürüm olarak GPT-4.5 sürümünün eylül veya ekim aylarında kullanıma alınacağı da söyleniyor.

i have been told that gpt5 is scheduled to complete training this december and that openai expects it to achieve agi.



which means we will all hotly debate as to whether it actually achieves agi.



which means it will.