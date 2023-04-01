İnsan seviyesine bir adım daha: GPT-5 bu yıl gelebilir

Yayınlanma: 01 Nisan 2023 - 09:00

Güncelleme: 01 Nisan 2023 - 09:00

ChatGPT’nin arkasındaki firma olan OpenAI, birkaç hafta önce GPT-4 dil modelini duyurdu.

ChatGPT Plus abonelerinin kullandığı yeni model, ücretsiz sürümdeki GPT-3.5’in çok daha gelişmiş bir yapıya sahip. OpenAI, ChatGPT için bir sonraki büyük yazılım yükseltmeleri üzerinde halihazırda çalışıyor ve GPT-5'in bu kış çıkacağı söyleniyor.

OpenAI, AGI'ye ulaşabilir

GPT-5 yetenekleriyle ilgili aktarılan bir rapor eğer doğruysa OpenAI, ChatGPT için çok büyük bir dönüm noktasına ulaşmaya yaklaştı.

Aktarılanlara göre GPT-5 ile birlikte ChatGPT, yapay genel zeka (AGI) seviyesine ulaşacak ve bir insandan ayırt edilemez hale gelecek. Geliştirici Siqi Chen’e göre OpenAI, GPT-5’in eğitim sürecini bu aralık ayında tamamlamayı ve AGI’ye ulaşmayı hedefliyor.Ek olarak, bir ara sürüm olarak GPT-4.5 sürümünün eylül veya ekim aylarında kullanıma alınacağı da söyleniyor.

i have been told that gpt5 is scheduled to complete training this december and that openai expects it to achieve agi.



which means we will all hotly debate as to whether it actually achieves agi.



which means it will. — Siqi Chen (@blader) March 27, 2023

DonanımHaber'de yer alan detaylara göre AGI'nin neler yapabileceğini pek de bilinmediği için bu aynı zamanda korkutucu olarak da görülüyor. GPT-5 üretkenliği ve gelişmiş yapısıyla süreçleri büyük ölçüde hızlandırabilir, iş yüklerini hafifletebilir ve zaman kazandırabilir. Sonuçta bu bir teknoloji olduğundan kötüye kullanım kısmında da ciddi etkiler oluşabilir.

Henüz tam anlamıyla bir AGI tanımlaması mevcut olmasa da genel görüş, yapay zeka AGI’ye ulaştığında insan düzeyinde kavrama ve görev anlama kabiliyetine sahip olacağı yönünde oluyor.

ChatGPT'yi karşılaştırabileceğimiz bir AGI modelimiz olmadığından, bunların hepsi şimdilik spekülasyon. AGI'ye ulaşsın ya da ulaşmasın, GPT-5’ten beklenen şey, yüksek doğruluk. Öte yandan bir AGI tanımına da ihtiyaç var gibi görünüyor. İnsan seviyesinde olsun veya olmasın, GPT-4 zaten inanılmaz işler yapabiliyor. GPT-5’in bundan çok daha gelişmiş olacağını varsayabiliriz ancak filmlerde gördüğümüz AGI için henüz gidilmesi gereken bir miktar yolun olduğu da açık. O zamana kadar düzenleyici kurumların yapay zeka konusunu sağlıklı bir zemine oturtması gerekiyor.