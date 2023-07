Overwatch için mini dizi yolda! İşte detaylar

Overwatch popüler bir oyun haline geldikten sonra özellikle karakter sayısının artması ve sorunların çok daha hızlı çözülmesi gibi gelişmeler yaşanmıştı. En son Overwatch 2'nin yayınlanmasıyla oyuna olan ilgi iyice arttı.

Active Player'a göre Overwatch 2'yi günde ortalama aktif olarak oynayan oyuncu sayısı 1 milyon 892 bin kişi. Çok daha eskiye gidildiğinde ise toplamda 30 milyona kadar ulaştığını görüyoruz.

It was a technological golden age. Until it wasn’t.



Introducing GENESIS, an Overwatch mini-series.



Part one of three premieres July 6 ?



?? https://t.co/70n9GGgIOx pic.twitter.com/lGeRIaoEfF