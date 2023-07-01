Overwatch için mini dizi yolda! İşte detaylar

Bir zamanlar oldukça popüler olan Overwatch da diziye uyarlanan oyunlar arasına katıldı. 6 Temmuz'da yayınlanacak mini dizi hakkında detaylar da belli oldu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 01.07.2023 - 14:17
Overwatch için mini dizi yolda! İşte detaylar
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Overwatch popüler bir oyun haline geldikten sonra özellikle karakter sayısının artması ve sorunların çok daha hızlı çözülmesi gibi gelişmeler yaşanmıştı. En son Overwatch 2'nin yayınlanmasıyla oyuna olan ilgi iyice arttı.

KISA VE AZ SAYIDA BÖLÜMLER OLACAK

Active Player'a göre Overwatch 2'yi günde ortalama aktif olarak oynayan oyuncu sayısı 1 milyon 892 bin kişi. Çok daha eskiye gidildiğinde ise toplamda 30 milyona kadar ulaştığını görüyoruz.

 

Oyunun karakterlerinin ise kendi hikayeleri var ve bu sayede de belirli bir kemik hayran kitlesi var. Oyunseverleri heyecanlandıran mini dizi duyurusunun ardından geri sayım da başladı. 6 Temmuz'da yayınlanacak mini dizi Blizzard Entertainment tarafından hazırlandı. Genesis olarak adlandırılan mini dizide Overwatch'un hikayesi ve karakterleriyle ilgili daha detaylı bilgiler elde edeceğiz. 

Mini dizi popüler içerik kanallarından değil direkt YouTube üzerinden yayınlanacak. Bölümlerin 5 dakikanın üzerinde ve 3 bölümden oluşacağı aktarılıyor. 


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