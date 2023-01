The Last of Us'ın devam oyunu için kafa karıştıran yorum

Yayınlanma: 29 Ocak 2023 - 11:18

Güncelleme: 29 Ocak 2023 - 11:18

Oyun serisi olarak Naughty Dog tarafından yayınlanan ve oldukça beğeni toplayan The Last of Us, dizisinin de gelmesiyle popülerliğini katlamayı başardı.

2013 yılında piyasaya sürülen oyun serisi 37 milyonun üzerinde sattı. Tüm zamanların en çok satan oyunları arasına da giren yapımın ikinci oyunu 2020'de The Last of Us Part II olarak yayınlandı.

Oyun bu yapımla da Game of the Year ödülünü aldı.

OYUN ÇIKABİLİR DE ÇIKMAYABİLİR DE

Serisinin yönetmeni ve aynı zamanda Naughty Dog yöneticisi olan Neil Druckmann, The Last of Us 3(The Last of Us Part III) hakkında dikkat çeken açıklamalar yaptı. Oyun serisinin eğer 'devam ettirecek bir hikaye ve oyunu geliştirmek için gereken heyecankaldıysa' geleceğini söyledi.

Oyun hakkında henüz çalışmalara başlamadıklarını söyleyen Druckmann, insanların beklentisinin arttığını bu sebeple üstlerinde çok baskı olduğunu aktardı. Sony tarafından finanse edildiklerini her fırsatta dile getiren Druckmann, olayın sadece devam oyunu yapmak olmadığından da bahsetti.

''Uncharted serisindeki gibi devam edip etmemek bize kalmış, serisinin başarılı olmasıyla değil, motivasyonumuzla ilgileniyoruz'' dedi.

Druckmann, 2021'de nisan ayında serideki potansiyel üçüncü bir oyun için bir hikaye taslağının yazıldığını ancak şu anda geliştirilmediğini de söyledi.

The Last of Us 3 hakkında gelişmeler bu şekildeyken, serinin dizisi ikinci sezonun onayını almış bulunuyor. Yeni sezonda tahmin edileceği gibi oyunun part 2'sindeki hikaye ele alınacak.