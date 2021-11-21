Uzayda devrim niteliğinde proje: 'Benzin istasyonu açmak gibi'
Avustralyalı bir şirket, uzay çöpünü yörüngede yakıt olarak kullanmak için bir "benzin istasyonu" kurmayı planlıyor.
Neumann Space firması, geçen yıl alçak Dünya yörüngesindeki uzay görevlerinin kesintiye uğramadan daha uzun süre yapılabilmesini ve uyduların hareket ettirilebilmesini sağlayacak bir "uzay içi elektrikli itki sistemi" tasarlamıştı.
Independent Türkçe'nin aktardığına göre; aynı firma bu sefer de uzay çöplerini bu itki sisteminde yakıt olarak kullanabilmek için dönüştürmeyi planlıyor.
Neumann Space, söz konusu projeyi ABD'deki Nanorocks ve Cislunar firmalarıyla ve Japon merkezli girişim şirketi Astroscale ortaklığıyla geliştiriyor.
Astroscale ürettiği bir uyduyu kullanarak bir simülasyon deneyinde uzay çöpü toplamayı başarmıştı.
Nanorocks ise şu anda uzay çöpünü yörüngedeyken yakalayıp depolayarak daha küçük parçalara ayırmak için bir robotik sistem üzerinde çalışıyor. Cislunar da uzaydaki atıkları eriterek metal çubuklara dönüştürebilecek bir uzay dökümhanesi tasarlıyor.
Avustralyalı şirketin CEO'su Herve Astier, uzayda metal eritme projesi için Cislunar'ın NASA'dan fon aldığını, bunun üzerine inşa ettikleri prototipin de başarılı olduğunu belirtti.
Astier, bu metal çubukların itki sisteminde yakıt olarak kullanılabileceğini söyledi. Sistem metali iyonize ederek nesneleri yörüngede hareket ettirebilmek için bir itici güç oluşturuyor.
Yönetici, üç şirketin teknolojisinden de faydalanmak istediklerini belirterek "Biri uzay çöplerini toplayabiliyor, biri bu atıkları kesip parçalayabiliyor, diğeri de atıkları eritebiliyor. Bunları kullanabiliriz" dedi.
Uzay çöplerinin genelde toplandığını veya yok edildiğini söyleyen Astier, bu şekilde bir geri dönüşümün atık problemine başka bir boyuttan yaklaşılmasını sağlayacağını belirterek "Bu uzayda bir benzin istasyonu açmak gibi" ifadelerini kullandı.
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