Yapay zekanın insan zekasını ne zaman geçecek? Tarih güncellendi

Yayınlanma: 14.03.2024 - 14:22

Güncelleme: 14.03.2024 - 14:22

Google mühendisi 2005'te İnsanlık 2.0 (The Singularity Is Near) adlı ufuk açıcı kitabında teknolojik tekilliğin (yapay zekanın tüm insanları aşarak "zeka patlamasını" tetiklediği an) 2045'e gelindiğinde gerçekleşeceğini öngördüğünde ün kazanmıştı.

2045'TEN 2029'A ÇEKTİ

Independent Türkçe'nin haberine göre Dr. Kurzweil, The Singularity is Nearer: When We Merge with AI (Tekillik Daha Yakın: Yapay Zekayla Birleştiğimizde) başlıklı yeni kitabında önceki tahminlerini güncelleyerek yapay zeka teknolojisinin insanları biyolojik olarak dönüştürebileceğine nasıl inandığını detaylandırıyor.

Joe Rogan Experience adlı podcast'in son bölümünde kitabını tanıtan Dr. Kurzweil, yapay zekanın bu 10 yıllık dönem sona ermeden insan zekasını geçeceğini düşündüğünü söyledi.

Dr. Kurzweil, "Tam olarak orada değiliz ama orada olacağız ve 2029'a gelindiğinde herhangi bir insana denk olacak" dedi.

''Ben aslında muhafazakar sayılıyorum. Başkaları bunun gelecek yıl ya da ondan sonraki yıl yaşanacağını düşünüyor.''

Bunun muhafazakar bir tahmin olduğunu düşünenlerden biri de geçen yıl xAI adlı kendi yapay zeka şirketini kuran Elon Musk.

Centimilyarder, Dr. Kurzweil'ın yorumlarına cevaben eski adı Twitter olan X'te yazdığı gönderide "Yapay zeka muhtemelen gelecek yıl herhangi bir insandan daha akıllı olacak" dedi.

2029'a gelindiğindeyse yapay zeka muhtemelen tüm insanların toplamından daha zeki olacak.

Diğer önde gelen teknoloji uzmanları Dr. Kurzweil'ı tahminlerinin doğruluğu nedeniyle övmüş, Google'ın kurucusu Larry Page 2012'de kendisini şirkette bizzat işe almış ve Microsoft'un kurucu ortağı Bill Gates onu "yapay zekanın geleceğini tahmin etmede tanıdığı en iyi kişi" diye tanımlamıştı.

60 yılı aşkın süredir yapay zeka üzerine çalışan 76 yaşındaki bilgisayar bilimcisi, tahminlerini güçlendirmek adına son yıllarda hesaplama gücünün hızlanarak ilerlemesine atıfta bulundu ve yeni kitabı için düzinelerce grafik derledi.

Joe Rogan Experience'ta yapay zekanın gelecek birkaç yıl içinde topluma ne tür devrimsel değişiklikler getirebileceği sorulduğunda Dr. Kurzweil, yapay zekanın yakında insan yaşlanmasını tersine çevirebileceğine inandığını söyledi.