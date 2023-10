Yurttaş rant direnişinde: 'Suçlu olmak istemiyorsanız...'

Yayınlanma: 16.10.2023 - 03:00

Güncelleme: 16.10.2023 - 03:37

İstanbul’da dün yurttaşlar yaşadıkları bölgelerin rant alanına açılmasına karşı çıkmak için bir araya geldi. Göktürk’teki yurttaşlar mahkeme kararının ardından yeşil alandaki konut projesinin durdurulmasını isterken, AKP’li Başakşehir Belediyesi’ne bağlı Şahintepe Mahallesi’ndeki yurttaşlar ise “rantsal” dönüşüme karşı seslerini çıkarttı.

Demirören Holding, Ziraat Bankası’na olan kredi borçlarına karşılık sahip olduğu Göktürk’teki Kemerköy golf sahalarını ipotek ettirdi. Ardından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın rezerv yapı alanı ilan etmesiyle birlikte yeşil alanda yapılaşma çalışmaları başladı. Aynı zamanda Avrupa yakasının en büyük deprem toplanma alanı olan bölgedeki çalışmalara yurttaşlar tepki gösterdi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi bakanlığın yaptığı plan değişikliğiyle ilgili dava açtı. 6. İdare Mahkemesi bakanlığın plan değişikliği ve yapı alanı yapılması kararı iptal etti. Ancak kararın açıklanmasının ardından bölgede çalışmalar durmadı.

‘İNŞAATI DURDURUN’



Göktürk Yeşil Kalsın Girişimi’nin çağrısıyla birlikte dün yurttaşlar bölgede bir araya geldi. Basın açıklamasını yapan Göktürk Yeşil Kalsın Girişimi sözcüsü Gülseren Onanç, bölgede yapılan hukuksuzluklara değindi. Yeşil alanların kurutularak ekosistemin bitirildiğini belirten Onanç, “İstanbul depreminin her an yaşanacağının konuşulduğu dönemde en büyük alanın üzerinde kaçak inşaat var. Burası bir an önce durdurulmalı ve süreç mahkeme kararına uygun olarak başlatılmalı. Eyüpsultan Belediyesi bu inşaata ruhsat veren belediye. Suçlu olmak istemiyorsanız bir an önce inşaatı durdurun” dedi.

YARIN BELEDİYE MECLİSİNE GİDECEKLER



İnşaata ruhsat veren AKP’li Eyüpsultan Belediyesi’nin mahkeme kararını uygulaması için Göktürklüler yarın belediyeye gidecekler. Yöneticilerden de randevu alan yurttaşlar sorunlarını paylaşacaklar.



‘HAKLARIMIZ YOK SAYILDI’

Öte yandan İstanbul’da AKP’li Başakşehir Belediyesi’ne bağlı Şahintepe Mahallesi’nde kentsel dönüşüme karşı yurttaşlar uzun süredir mücadele ediyor. Kanal İstanbul güzergâhında bulunan Şahintepe’de kentsel dönüşüm adı altında evlerinden ve mahallelilerinden atılmak istenen yurttaşlar dün “Yerimizden, yurdumuzdan olmak istemiyoruz” diyerek bir basın açıklaması yaptı.

Mahalleli adına basın açıklamasını okuyan Şahintepe Barınma Hakkı Meclisi’nden Mustafa Çakır ise 2021’de başlayan süreçte rezerv alanı kararı alındığını ifade etti. Söz konusu kararın Şahintepeli yurttaşların haklarını yok saydığını ifade eden Çakır, “Vergilerini ödemelerine, yapı kayıt belgesini almalarına karşın tapulu arazilerimiz hukuksuz bir şekilde ellimizden alınmak isteniyor” diye konuştu.

GÖZLER DANIŞTAY’DA

2022’de imar uygulamasına binlerce kez itirazda bulunduklarını ve sürece ilişkin birçok dava açtıklarını söyleyen Çakır “Dava dosyalarının ancak yarısı istinafa oradan da Danıştay’a taşınabildi. Danıştay’dan sonuçlar bekleniyor. Aradan 16 ay geçmiş olmasına karşın yeni bir imar uygulaması halen askıya çıkarılmadı” dedi.

300’e yakın parselde hukuksuz imar uygulamasının iptali için açtıkları davalarda iptal kararları gelmeye başladığını belirten Çakır “Belediye, hukuksuz imar uygulaması sonrası kendi şirketi olan Başakkent A.Ş isimli şirkete kentsel dönüşüm uygulama yetkisini 2020 Haziran ayından itibaren peyder pey devretmeye devam ediyor. Hukuku tanımıyorlar” ifadelerini kullandı.