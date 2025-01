2025’te neler izleyeceğiz?

Yayınlanma: 05.01.2025 - 12:00

Güncelleme: 05.01.2025 - 12:00

BLUTV/MAX

2025’in en heyecan verici gelişmesi bana göre BluTV’de olacak! Zira Content London kapsamında katıldığım bir oturumda önce BluTV CEO’su ve WBD Türkiye Orijinal Yapımlar ve Ulusal Kanallardan Sorumlu Başkan Yardımcısı Deniz Şaşmaz Oflaz, BluTV’nin bahar aylarında Warner Bros. Discovery’nin yayın platformu Max’e dönüşeceğinin müjdesini verdi. Ardından da HBO ve MAX İçerik CEO’su Casey Bloys gelecek yıl MAX’te izleyeceğimiz içerikleri Warner House’da duyurdu.

Peacemaker, The Gilded Age ve Euphoria’nın yeni sezonlarıyla birlikte aşağıda açıklanan yapımların büyük bir çoğunluğu yıl içinde BluTV ekranlarında da olacak.

The White Lotus: HBO’nun ödüllü dizisi, Tayland’da çekilen üçüncü sezonuyla Şubat’ta ekranlarda olacak. Hatta Casey Bloys, yönetmen Mike White’ın dördüncü sezon için konseptin şimdiden belli olduğunu söylediğini de açıkladı.

The Last of Us: Hollywood grevi sebebiyle ikinci sezonuna hasret kaldığımız The Last of Us, nihayet geri dönüyor. Bahar aylarında yayımlanacak dizi, ilk sezonun olaylarının ardından gelen beş yıllık bir barış döneminin ardından devam edecek.

Like Water For Chocolate: Laura Esquivel’in romanından uyarlanan Meksika yapımı dizi, büyülü gerçekçilik tasviriyle öne çıkıyor. Dizinin yapımcısı Salma Hayek Pinault toplantı sırasında, Latin Amerika’da MAX’in en çok izlenen içeriği haline dizinin şimdiden ikinci sezon onayını aldığını duyurdu.

When No One Sees Us: İspanya menşeli dizi suç gerilim dizisi, Sergio Sarria’nın romanından uyarlandı. Dizi, İspanyol ve Amerikalı iki kadının, Sevilla’da Paskalya kutlamaları sırasında yaşanan bir cinayeti araştırmalarına odaklanıyor.





The Seduction: Les Liaisons Dangereuses’ün yeniden uyarlaması olan ve bahar aylarında yayımlanacak diziyi, başrol oyuncusu Diane Kruger, “genellikle erkek bakış açısıyla tasvir edilen büyüleyici bir karakter olan Merteuil Kontesi için kadın bakış açısıyla anlatılmasının zamanı geldiğini” dile getirdi.

It: Welcome to Derry: Sonbaharda, Pennywise’la Max ekranlarında yeniden buluşacağız zira 2017 ve 2019’daki filmlerin ardından Andy ve Barbara Muschietti, Stephen King’in IT evreninin karanlık kökenlerine bu kez daha derinlemesine bir yolculuk sunacak.

A Knight of the Seven Kingdoms: George R.R. Martin’in Game of Thrones evreninden yeni bir hikâye olarak tasarlanan dizi, kışa girerken yayımlanacak ve Dunk ve Egg’in hikayelerinden hareketle Westeros’a yeni bir serüvene çıkaracak.

Prens: Senaryo aşamasında olan Prens, üçüncü sezonuyla yeni yılda seyircisiyle buluşacak. Öykü, ikinci sezonun sonunda tahta çıkan dört kadının etrafında şekillenen olaylarla ilerleyecek.

Magarsus: İkinci sezonu yapım aşamasında olan dizi, Kurak ailesinin Amerikalıların madencilik planlarıyla uğraşmak zorunda kalması üzerinden şekillenecek.

İlk Göktürk: Yapım aşamasında olan dizi, Alper Çağlar imzalı ve Türk göçebe tarihini mitolojik unsurlarla harmanlayarak destansı öykü anlatıyor.

NETFLIX

Yılı, Squid Game’in çarpıcı ikinci sezonu ve Yüzyıllık Yalnızlık’ın göz kamaştırıcı televizyon uyarlamasıyla muhteşem bir şekilde kapatan Netflix’in, 2025 için birbirinden iddialı yerli içeriklerini Netflix Türkiye Diziler Direktörü Özge Bağdatlıoğlu duyurdu.

Adsız Aşıklar: Halit Ergenç ve Funda Eryiğit’in başrollerinde yer aldığı dizi, aşka olan güvenini kaybetmiş ve “aşk hastalığı”na yakalanan kişileri tedavi etmek üzerine kurulan Aşk Hastanesi’nde sıra dışı bir öykü kurguluyor.

Ayrılık da Sevdaya Dahil: Yavuz Turgul imzalı dizi, tefeci bir ailenin üyesi Kemal ile senaryo yazarı ve mecburi lokantacı Afife’nin karşılaşmaları üzerine kurulu...

Bir İhtimal Daha Var: Ata Demirer’in ilk Netflix projesi olan dizi, biri bu dünyada diğeri öteki dünyada kaybolmuş iki ruhun tuhaf ve trajikomik yolculuğunu anlatıyor.

Geleceğe Mektuplar: Kalpleri ısıtacak bir gençlik hikayesi olan Geleceğe Mektuplar, 20 yıl önce yazdıkları mektuplarla yüzleşen Edebiyat Kulübü öğrencilerinin yaşadıklarını ele alıyor.

Gupi: Gupse Özay’ın yeni animasyon dizisi, ailesiyle birlikte yeni bir apartmana taşınan afacan Gupi’nin maceralarını anlatıyor.

İstanbul Ansiklopedisi: Selman Nacar imzalı dizi, farklı kuşaklardan ve kültürel geçmişlerden gelen Zehra ile Nesrin isimli iki karakterin, tüm farklılıklarına rağmen kesişen hayatlarını, İstanbul’u merkeze alarak anlatıyor.

Ayrıca; ilk sezonuyla ilişki dünyasına yeni bir soluk getiren Kimler Geldi Kimler Geçti’nin ikinci sezonu; Seren Yüce’nin yönetmen koltuğunda oturduğu Kasaba; efsanevi futbolcu Lefter Küçükandonyadis’in yaşamını konu alan Lefter: Bir Ordinaryüs Hikayesi; Mert Ramazan Demir’in başrolünde yer aldığı bir yeniden doğuş hikayesi Metruk Adam, eski para ile yeni paranın savaşını çarpıcı bir şekilde ele alan drama dizisi Old Money; ikinci sezonuyla seyircisiyle buluşacak Mezarlık da Netflix’in yerli yapımları arasında yer alıyor.

NETFLIX’İN YABANCI YAPIMLARINA GELİNCE...

Wednesday: Tim Burton’ın, tüm zamanların en popüler Netflix içeriği haline gelen dizisi ve Jenna Ortega, Addams ailesiyle bu yıl geri dönüyor.

Stranger Things: Final sezonuyla bu yıl gösterime girecek Stranger Things ile Eleven ve arkadaşları Upside Down ile son kez karşılaşacaklar.

Black Mirror: Yedinci sezonuyla geri dönen Black Mirror da bu yıl, Netflix’in merakla beklenen yapımları arasında yer alıyor.

The Night Agent: İkinci sezonuyla bu ay gösterime girecek olan dizi, sırları sızdırmakla suçlanan bir CIA ajanının peşine düşen Peter ve Rose’un hedef haline gelmesini konu alıyor.

You: Beşinci ve son sezonu yayımlanacak You için Penn Badgley, son kez seri katil Joe Goldberg rolünde...

Zero Day: Eric Newman’ın altı bölümlük draması, Robert De Niro’nun başrolünde olduğu ve ülke çağında kaosa neden olan bir terör saldırısıyla ilgili soruşturmanın başına getirilen eski bir başkanın yaşadıkları üzerine kurulu, bir komplo gerilim dizisi.

The Residence: Kate Andersen Brower’ın “The Residence: Inside the Private World of the White House” adlı kitabından esinlenen Paul William Davies imzalı, oldukça çılgın bir Beyaz Saray suç draması...

The Four Seasons: Alan Alda’nın eserinden uyarlanan dizi, eski arkadaş olan üç çiftin birisinin boşanmalarıyla gelişen konu alıyor.

APPLE TV+

Severance: 2022’den bu yana hasretle beklediğimiz Severance, nihayet ikinci sezonuyla geri dönüyor.

The Studio: Bir Hollywood hicvi olarak tanımlanan dizi, pek çok ünlü ismin konuk oyuncu olarak da katılacağı yıldız kadrosuyla merak uyandırıyor.

Chief of War: Hawaii’nin savaşan krallıklarının ve 19. yüzyılın başlarında birleşmelerinin gerçek hikayesini ele alan tarihi dizinin başrolünde Jason Mamoa yer alıyor.

DISNEY+

Andor: Henüz ilk sezonuyla, Star Wars yan hikayelerinin (spin-off) en iyileri arasına giren Andor, Diego Luna’nın canlandırdığı Cassian Andor’un bir hayduttan, isyancıya dönüşmesini temel alıyor.

The Bear: Geçtiğimiz yıl üçüncü sezonuyla benim için bir parça hayal kırıklığı yaratsa da The Bear’in dördüncü sezonunda “mutfak”ta neler olacağını merakla bekliyorum.

Your Friends and Neigbours: Mad Men yıldızı Jon Hamm’in başrolünde yer aldığı dizi, zorlu bir boşanmanın ardından hayatı tümüyle değişen bir yöneticinin yaşadıklarını konu ediniyor.

Başak Bıçak - basakbicak@gmail.com