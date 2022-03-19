Cumhuriyet Pazar bu hafta da dopdolu!

19 Mart 2022 Cumartesi, 09:00

Yeni albümü ''Gökyüzümün Yıldızları''nda üzerinde iz bırakan şarkıları “cover”layarak ilk gençliğine selam veren Cem Adrian, yetiştiği kültürün müziğine olan etksini, albümdeki şarkıları ve müzik yolculuğunu Ali Deniz Uslu ile paylaştı.

Japon mutfağı meraklılarının son zamanlardaki uğrak mekanı olan Nobu İstanbul'un popüler şefi Joshua Treacy, yemek kültürü, Japon mutfağı ve aşçılık mesleği etrafında şekillenen yolculuğunu Günseli Salkaya'ya anlattı.

Atatürk manevi kızı Ülkü'nün elinden tutarak bir çok fotoğraf çektirmiş, böylece topluma kız çocuklarına değer vermenin önemini göstermişti. Peki ya günümüz siyasetçileri topluma karşı çocuklarla nasıl bir görüntü veriyor? Prof. Dr. Üstün Dökmen yazdı.

Bizi dış dünyadan koyuran cildimiz hakkında güncel sağlık bilgileri, insan derisinin antropolojik olarak tarihte nasıl bir yer tuttuğu ve dövmenin Avrupa'ya gelişi Dr. Ömür Tanyel’in kaleminde Yaşam Günlüğü’nde.

Kırmızı gözlü ağaç kurbağalarının tehlike anında ortaya çıkan muhteşem hayatta kalma dürtülerini Kaan Mika ''Bir Dilim Bilim''de anlattı.

Savaşın içinde bir sanatçı; Sejla Kameric'in 1990'daki Saraybosna kuşatmasına tanık olarak, kendi deneyimlerinden yarattığı ''BFF'' isimli eserini ve savaşın sanatı üzerindeki etkilerini Serra Rodoplu ile ''Çizgi Atlas''ta.

Usta yönetmen Pedro Almadovar'dan kadın, savaş, ve sinemaya bir bakış; ''Paralel Anneler''i Başak Bıçak ''Rosebud''da yazdı.

25 Mart'ta #Kardeğilinsanlar başlığıyla gerçekleşecek olan 9. Küresel İklim Grevi'ni ve ekolojik tahribatın verdiği zararları, Z kuşağından iklim aktivisti Ela Naz Birdal, Ayça Ceylan'a anlattı.

Son günlerin merakla beklenen dizisi HBO yapımı ''Winning Time: Rise of the Lakers Dynasty'' , Lakers efsanesinin Jerry Buss tarafından satın alınması ve Magic Johnson'un kadroya dahil olmasıyla yükselişe geçen bir basketbol takımı ve kentin öyküsü. Günseli Salkaya yazdı.

Yıldız Tilbe, sokak hayvanlarını hedef göstermesiyle pek çok insanın tepkisini çekti. Sokak hayvanlarının yaşam hakkının önemini ve Tilbe'ye cesaret veren sokak hayvanı düşmanı “troll”leri Deniz Yavaşoğulları ''Pati Günlükleri''nde anlattı.

Berrin Karadeniz'le Kültür Rotası, Kemal Urgenç ile Otobüstekiler...

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