AB genişleme raporu yayımlandı: Saati ve fotoğrafı dikkat çekti

Avrupa Parlamentosu, AB’nin genişleme raporunu yayımladı. Raporda, yeni üyelerin uyum sürecine ilişkin “hazmetme kapasitesini sağlamak için uzun vadeli kurumsal ve mali reformlara ihtiyaç var” ifadesi kullanıldı.

56 lehte, 20 aleyhte ve 6 çekimser oyla kabul edilen ortak raporda, karar alma sürecinde oybirliği ile karar alınmasından vazgeçilerek daha hızlı karar alma sürecini daha etkili hale getirmenin gerekli olduğu vurgulandı.

Raporda, müzakere sürecindeki aday ülkelerin kademeli olarak ortak pazara dahil edilmeleri ve her bir aday ülke için katılım yol haritalarının çıkarılması ile zaman çizelgelerinin belirlenmesi kararı yer aldı.

AP milletvekilleri; gümrük birliği, ortak pazar, dört temel özgürlük, AB müktesebatı (Kural ve Kurumlar bütünü), tarım, rekabet ve ticaret politikaları için geniş bir ortak zemin alanının her zaman sağlanması gerektiğini belirtti. Milletvekilleri, ancak daha geniş bir politika alanında ilerlemek isteyen AB ülkelerine de izin verilmesini savundu.

AP milletvekilleri, Gümrük Birliği, ortak pazar ve dört temel özgürlük, temel sosyal müktesebat (kural ve kurumlar bütünü) ve tarım, rekabet ve ticaret politikaları için geniş bir ortak zemin alanının her zaman sağlanması gerektiğini, ancak daha geniş bir politika alanında ilerlemek isteyen AB ülkelerine de izin verilmesi gerektiğini belirtti.

Taslak raporun 26-29 Şubat 2024 tarihlerinde düzenlenecek kurulda masaya yatırılması beklenirken AB raportörlerinden Petras Austrevicius ve Pedro Silva Pereira, raporu değerlendirdi.

Raportör Austrevicius, rapora ilişkin şu ifadelerde bulundu:

“AB genişlemesi birleşik, güvenli ve barışçıl bir Avrupa'ya ulaşmak için tarihi bir fırsattır. Aday ülkelerle AB katılım müzakerelerini ilerletmenin tam zamanıdır. AB'yi güçlendirmek ve aday ülkelere verilen sözleri yerine getirmek için genişleme ile AB kurumsal ve karar alma reformlarının el ele gitmesi gereken ortak bir yaklaşım öneriyoruz”

Rapora ilişkin değerlendirmede bulunan Silva Pereira ise şöyle konuştu:

"Avrupa Parlamentosu'nun bu raporda verdiği siyasi mesaj açıktır: genişlemenin mümkün olabilmesi için aday ülkelerde önemli reformların yanı sıra Avrupa düzeyinde de kurumsal ve mali reformlara ihtiyacımız vardır, aksi takdirde AB yeni üyeleri bünyesine almaya hazır olmayacaktır. Genişlemiş ve 35 ya da daha fazla üye devlete sahip bir AB, 27 ülke için tasarlanmış mevcut kurallarla işleyemez. Genişleme konusunda ciddi olmak istiyorsak, Avrupa düzeyinde reformlara ihtiyaç olduğunu ve farklılaştırılmış entegrasyon gibi yaratıcı çözümlerin AB'nin kurumsal mimarisinin bir parçası olması gerektiğini kabul etmeliyiz”

