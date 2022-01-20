AB'den Rusya'ya 'devasa' yaptırım tehdidi

20 Ocak 2022 Perşembe, 16:20

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Rusya ile savaşı önlemek için yürütülen ve son çare olduğu düşünülen görüşmeler öncesinde bugün müttefik ülke temsilcileri ile bir araya geldi.

Batılı ülkeler Blinken'in yarın Cenevre'de Rusya Dışişleri Bakanı Sergei Lavrov ile gerçekleştireceği görüşme öncesinde birlikte hareket edeceklerini göstermek istiyor.

Blinken dün Kiev'e gitmiş ve ABD Başkanı Joe Biden'ın net tutumuna rağmen Rusya'nın bir saldırı başlatmasının olası olduğunu söylemişti. Blinken bugün de Berlin'de Alman, Fransız ve İngiliz bakanlar ile bir araya geldi.

Biden Rusya Devlet Başkanı Putin için "Bence (Ukrayna'ya) girecek. Bir şey yapmak zorunda" demişti.

Batılı ülkeler Rusya'nın Kırım'ı ilhak etmesinden 8 sene sonra Ukrayna'ya yeni bir saldırı düzenlemesinden endişe duyuyor. Rusya geçtiğimiz aylarda Ukrayna sınırına onbinlerce asker yığmıştı. Rusya bir saldırı planladığı iddialarını reddetse de NATO'nun Ukrayna'yı birliğe dail etmeyeceğine dair bir söz de istediği güvenlik taleplerinin karşılanmadığı sürece askeri bir adım atabileceğini ifade ediyor.

Biden ve diğer Batılı liderler Rusya'nın yeniden Ukrayna'ya saldırması durumunda ağır ekonomik yaptırımlar uygulayacaklarını söylemişlerdi. 2014 yılından beri Rusya'ya yaptırım uygulanırken Rusya yaptırım tehditlerine büyük oranda pek kulak asmamış gibi gözüküyor.