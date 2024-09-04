ABD'ye 'kırmızı çizgi' uyarısı: Şaka yapılmaması gerektiğini anlamalı
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Washington’un Ukrayna’ya füze desteği sağlama düşüncesi hakkında, “ABD’nin, Rusya’nın kırmızı çizgilerinin nerede olduğunu çok iyi bildiğini ve bu hususta şaka yapılmaması gerektiğini” söyledi.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rossiya devlet kanalına yaptığı açıklamada, ABD’nin Ukrayna’ya F-16 savaş uçaklarında kullanılmak üzere seyir füzesi sağlama planları hususunda değerlendirmelerde bulundu.
Böylesi bir planın hayata geçirilmesi halinde şaşırmayacağını belirten Lavrov, ABD’nin kendi koyduğu eşiği çoktan geçtiğini ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski’nin bundan yararlandığını dile getirdi.
Lavrov, “ABD kırmızı çizgilerimiz hakkında şaka yapılmaması gerektiğini anlamalı. Onlar, kırmızı çizgilerimizin nerede olduğunu çok iyi biliyor” dedi.
ABD'de hala Ukrayna’ya silah sevkıyatının sonuçlarını değerlendirebilecek makul kişilerin bulunduğunu kaydeden Lavrov, "ABD'nin çıkarlarının dikkate alınacağını umuyorum" diye konuştu.
ABD’nin kendisine dokunulmayacağından emin olduğu düşüncesini taşıdığını söyleyen Lavrov, Washington’un sonradan Rusya Federasyonu ile yeniden onaylanan ve geliştirilen Sovyet-Amerikan stratejik istikrar anlaşmalarının dayandığı tüm ilkeleri yok ettiğini savundu.
Amerika'nın Rusya ile karşılıklı stratejik caydırıcılık duygusunu kaybetmeye başladığına dikkati çeken Lavrov, bunu çok “tehlikeli” olarak nitelendirdi.
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