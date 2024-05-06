Alman milletvekiline saldıran genç polise teslim oldu

Almanya'da 17 yaşındaki bir genç, ülke liderlerinin “demokrasiye yönelik bir tehdit” olarak nitelendirdiği bir milletvekiline yönelik saldırının ardından polise teslim oldu.

Dış Haberler Servisi
Yayınlanma: 06.05.2024 - 11:37
Alman milletvekiline saldıran genç polise teslim oldu
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Almanya'da 17 yaşındaki bir genç, Başbakan Olaf Scholz'un Sosyal Demokrat Partisi'nden (SPD) Avrupa Parlamentosu milletvekili olan 41 yaşındaki Matthias Ecke'ye yönelik saldırının ardından polise teslim oldu.

Polisin yaptığı açıklamada, gencin polise ihbarda bulunduğu ve “SPD'li politikacıyı yere düşüren fail” olduğunu söylediği belirtildi.

Polis sözcüsü Silvaine Reiche, “Eylemi kabul etti ancak bunun ötesine geçmedi” açıklamasında bulundu. 

SPD'nin Saksonya bölgesindeki Avrupa seçim listesinin başkanı olan Ecke, Almanya'da saldırıya uğrayan son siyasi hedef oldu.

Matthias Ecke, Dresden'de AB seçim afişlerini asarken dört saldırgan tarafından saldırıya uğradı.

Polis, Dresden caddesinde Yeşiller için afiş asan Ecke'nin “yumruklandığını” ve “tekmelendiğini” söyledi.

Partisinden yapılan açıklamada Ecke'nin “ağır yaralandığı” ve saldırı sonrasında ameliyat edilmesi gerektiği belirtildi.

Scholz, saldırıyı demokrasiye yönelik bir tehdit olarak kınayarak, “Bu tür şiddet eylemlerini asla kabul etmemeliyiz” dedi.

Geçtiğimiz hafta iki Yeşiller milletvekili Almanya'nın batısındaki Essen'de kampanya yürütürken tacize uğramış, bir diğeri ise ülkenin doğusunda arabasının içinde onlarca gösterici tarafından kuşatılmıştı.

Polis verilerine göre, 2023 yılında Almanya'da siyasetçilere karşı 2 bin 790 suç işlendi.

Tagesspiegel gazetesinin haberine göre İçişleri Bakanı Nancy Faeser, önümüzdeki hafta Almanya'nın bölgesel içişleri bakanlarıyla siyasetçilere yönelik şiddeti ele almak üzere özel bir konferans düzenlemeyi planlıyor.


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