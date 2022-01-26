Atina’da otoyol karda kapandı

26 Ocak 2022 Çarşamba, 04:00

Türkiye gibi yoğun kar yağışına sahne olan Yunanistan’da önceki gün Atina’yı diğer kentlere bağlayan, özel bir şirket tarafından işletilen Attiki Odos otoyolunda yüzlerce kişinin araçlarında mahsur kalmasının ardından savcılık soruşturma başlattı. Mahsur kalanlara şirket tarafından tazminat verileceği de belirtildi.

SAVCILIKTAN SORUŞTURMA

Ülkede onlarca kent ve kasabanın kar ve tipi nedeniyle karayolu bağlantısının kesildiği belirtilirken Yunan Katmimerini gazetesinin haberine göre, Atina Başsavcısı Sotiria Papageorgakopoulou, Attiki Odos otoyolunun kapanması nedeniyle soruşturma talimatı verdi. Habere göre soruşturmada, yolu işleten özel şirketin kar fırtınası sırasında normal trafiği sağlamak ve sürücüleri korumak konusunda gerekli önlemleri alıp almadığı incelenecek. İklim Krizi ve Sivil Koruma Bakanı Hristos Stylianidis ise yolda kalan sürücülerden özür diledi. Stylianidis, işletmeci şirket işini yapmış olsaydı bunların yaşanmayacağını söyledi. İşletmeci şirketten yapılan açıklamada, gerekli önlemlerin alındığı, yoldaki sorunların çalışmayan araçlardan kaynaklandığı, her iki kilometrede bir olmak üzere toplam 35 kar temizleme aracıyla duruma müdahale edildiği savunuldu. Kathimerini, Başbakan Kyriakos Miçotakis’in işletmeci şirket yetkilileri ile yaptığı görüşmenin ardından şirketin araç başına 2 bin Avro tazminat ödeneceğini açıkladığını da aktardı.

Reuters, 1200’den fazla aracın mahsur kaldığını, dün itibarıyla 3 bin 500 kişinin tahliye edildiğini duyurdu. Yunan basınına yansıyan haberlere göre bazı araçlar 20 saat mahsur kaldı. Bazı araç sürücülerinin yakınlardaki otellerde gecelediği gündeme yansıdı. SKAI televizyonuna konuşan bir kişi, “Bir otelde 50-60 kişiyiz. Oda olmadığı söylendi. Çoğumuz ıslak çorap ve ayakkabılarla yerlerde yattı. Kendi ülkemizde göçmen gibiyiz” ifadelerini kullandı. Otoyolda dün de süren kurtarma çalışmalarına ordu, itfaye, Kızılhaç’ın yanı sıra gönüllülerin de katıldığı belirtildi. Öte yandan Atina Havaalanı’nda da Attiki Odos otoyolunun kapanması ve metro seferlerinin iptal edilmesi nedeniyle kaos yaşandığı aktarıldı. Başkentin bazı kısımlarında elektrik kesintileri yaşandığı gündeme yansıdı. Dün ilan edilen kamu sektörü için “genel tatil”in bugün de süreceği kaydedildi.