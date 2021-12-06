Bebeklere yanlışlıkla BioNTech aşısı yapıldı: Hastaneye kaldırıldılar

06 Aralık 2021 Pazartesi, 11:04

Brezilya’nın önde gelen medya kuruluşlarından Uol, iki aylık ve dört aylık bebeklere difteri, tetanos ve hepatit B aşılarının kombinasyonu yerine Covid-19 aşısı yapıldığını ortaya çıkardı.

Pfizer/BioNTech aşısı yapılan bebekler hastanede kontrol altına alınırken, bu aşının bebeklerde yan etki yaptığı da kaydedildi.

Aşı yapan hemşire görevden alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Birçok ülkede 5 yaşın üzerindeki çocuklara yapılan Pfizer/BioNTech aşısı ile ilgili Brezilyalı yetkililer Haziran ayında 12 yaşın üzerindeki çocuklara yapılması kararını almıştı.

TÜRKİYE'DE DE OLMUŞTU

İzmir’de bir sağlık ocağında bir aylık bebeğe hepatit-B aşısı yerine yanlışlıkla BioNTech aşısının vurulmasının ortaya çıkmasının ardından aile suç duyurusunda bulunmuştu.

Cumhuriyet’e konuşan ailenin avukatı Dilek Güzel, "Yanlış aşı vuranlar ile ilgili yasal süreç başlattık. Müvekkillerim sürecin başından itibaren, toplumsal ve bireysel bağışıklık için aşılamanın önemli olduğunu düşünen, kendileri aşı olmuş kişilerdir. Kesinlikle aşı karşıtlığı yoktur. Hatası olanların cezalandırılmasını istiyoruz" demişti.

