Berlin'de işçiler masadan kalktı: Tüm uçuşlar duracak

Yayınlanma: 24 Ocak 2023 - 10:35

Güncelleme: 24 Ocak 2023 - 10:42

Almanya'da Berlin-Brandenburg Havalimanı (BER) ile toplu sözleşme görüşmelerinin üçüncü turunda anlaşamayan yer hizmetleri personeli ve güvenlik görevlileri, ücret artışı talebiyle 25 Ocak Çarşamba günü 'uyarı grevi' yapacak.

Birleşmiş Hizmet Sektörü Sendikası'ndan yapılan açıklamada, havalimanı işletmecisi çalışanların da dahil olacağı uyarı grevinin, yarın sabah ilk vardiyada başlayacağı ve geç saatlerde sona ereceği bildirildi.

THY BERLİN SEFERLERİNİ İPTAL ETTİ

Grev nedeniyle Almanya Sivil Havacılık Otoritesi bir NOTAM yayımlayarak yarın havalimanında tüm uçuşların durulacağını bildirdi. Bunun üzerine Türk Hava Yolları (THY) yarın İstanbul Havalimanı’ndan Berlin’e yapacağı TK-171,TK-1723,TK-1725,TK-1727 sefer sayılı uçuşlarını karşılıklı olarak iptal etti. Anadolujet ise Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan yapacağı TK7728 sefer sayılı uçuşunu iptal etti.