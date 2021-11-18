Beşşar Esad, başmüftülük makamını feshetti
Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad’ın kararıyla ülkenin başmüftülük makamı feshedilerek, yetkileri Fıkıh Âlimleri Konseyi’ne devredildiği açıklandı.
Esad’ın adımı, Başmüftü Ahmed Bedreddin Hasun’un ünlü müzisyen Sabah Fahri’nin cenazesinde Kuran’dan bazı ayetleri yorumlayarak yaptığı, tartışmalara neden olan konuşmanın ardından geldi. Öte yandan Suriye resmi ajansı SANA, dün İsrail füzelerinin başkent Şam yakınlarını hedef aldığını, can kaybı olmadığını duyurdu.
ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü John Kirby ise basın toplantısında New York Times gazetesinin SDG’nin ana omurgası terör örgütü YPG’nin ABD güçlerine istihbarat sağladığına yönelik haberine atıfla bu istihbarata ne ölçüde güvenildiğine dair soruya “SDG’nin bölgeyi iyi bildiği, IŞİD’e karşı birlikte çalıştıkları” yanıtını verdi. YPG’nin PKK ile ilişkisi ve insan hakları ihlallerine yönelik soruyu “IŞİD’in peşinden giderken, kendimiz ve ortaklarımız için hukukun üstünlüğü, askeri gücün sorumlu şekilde kullanması konusunu göz önünde bulunduruyoruz” şeklinde yanıtladı.
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