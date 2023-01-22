Bina çöktü: 10 kişi öldü

Yayınlanma: 22 Ocak 2023 - 12:04

Güncelleme: 22 Ocak 2023 - 12:04

Suriye'nin ikinci büyük kenti Halep'te, beş katlı bir bina çöktü. Binanın çökmesi sonucu biri çocuk 10 kişinin öldüğünü bildirildi.

Suriye devlet haber ajansı SANA'nın polis kaynağından aktardığına göre, Şeyh Maksud mahallesindeki beş katlı yapı "binanın temelindeki su sızıntısı nedeniyle" çöktü

SANA, kurtarma ekipleri, sivil savunma güçleri ve itfaiyecilerin enkazda kayıp olduğu düşünülen diğer kişileri aramaya devam ettiğini ekledi.

İngiltere merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, ölen 10 kişinin tamamının kuzeydeki Afrin ilçesinden yerinden edilmiş kişiler olduğunu öne sürdü.

Yerinden edilenlerin çoğu yapısal olarak sağlam olmayan binalara taşınmak zorunda kaldı ve bu da binalarda sıklıkla çökmelere neden oldu.