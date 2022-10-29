BM Genel Sekreteri Guterres'ten 'Tahıl Anlaşması' çağrısı

29 Ekim 2022 Cumartesi, 16:56

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Rusya ve Ukrayna'yı, Ukrayna'dan 8 milyon tondan fazla tahıl ihraç edilmesini sağlayan ve küresel gıda fiyatlarını düşüren anlaşmayı yenilemeye çağırdı.



AFP'nin haberine göre Antonio Guterres ayrıca başta Batı ülkeleri olmak üzere diğer ülkelere de Rusya'nın tahıl ve gübre ihracatının önündeki engellerin kaldırılmasını hızlandırmaları çağrısında bulundu.



Guterres'in sözcüsü yaptığı açıklamada, Guterres'in "dünya genelinde gıda güvenliğine katkıda bulunmak" amacıyla anlaşmanın yenilenmesinin aciliyetinin altını çizdiğini söyledi.



Dünya çapında önemli tahıl tedarikçileri olan Ukrayna ve Rusya arasında Temmuz ayında BM ve Türkiye'nin arabuluculuğunda imzalanan anlaşmanın süresi 19 Kasım'da doluyor.



Rusya'nın BM Büyükelçisi yaptığı açıklamada Moskova'nın anlaşmanın yenilenmesini görüşmeden önce "Rusya'nın tahıl ve gübre ihracatını dünya pazarında görmesi gerektiğini ve bunun anlaşmanın başlangıcından bu yana hiç gerçekleşmediğini" söyledi.



Rusya'nın ihracatının önündeki engeller arasında gemiler için sigorta yaptırmak, mali işlemleri yürütmek, Rus gemileri için uğrak limanları bulmak ve Avrupa limanlarında alıkonulan gemilerdeki gübreyi serbest bırakmak olduğunu söyledi.



Guterres, Ukrayna'nın Karadeniz'deki üç limandan tahıl ihracatına yeniden başlamasının "buğday ve diğer emtia fiyatlarının düşmesine önemli ölçüde katkıda bulunduğunu" söyledi.

