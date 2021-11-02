Boris Johnson'dan engelli bakana özür
İngiltere Başbakanı Boris Johson, tekerlekli sandalyesinden dolayı Glasgow'da düzenlenen İklim Değişikliği Konferansı'na katılamayan İsrail Enerji Bakanı Karine Elharrar'dan özür diledi. Elharrar konferans alanı engelli erişimine uygun olmadığı için konferansa katılamamıştı.
İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı (COP26) alanına tekerlekli sandalye ile erişilebilir olmadığı için konferansa katılamadığını açıklayan İsrail Enerji Bakanı Karine Elharrar'dan yaşanan karışıklık için özür dilediğini belirtti. Johnson, "Dün düzenlemelerle ilgili bir karışıklık olduğunu anlıyorum. Bunun için çok ama çok üzgünüm" dedi.
SERVİSE BİNMEK ZORUNDA KALMIŞTI
Dün İsrail Enerji Bakanı Karine Elharrar, İskoçya'nın Glasgow kentinde düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı (COP26) alanına tekerlekli sandalye ile erişilebilir olmadığı için konferansa katılamadığını açıklamıştı. Elharrar, konferans alanına ulaşmak için tek seçeneğinin yürümek veya tekerlekli sandalye için uygun olmayan bir servise binmek olduğunu belirtmişti.
"KARIŞIKLIK OLDUĞUNU ANLIYORUM"
COP26 Konferansında yaşanan durumun ardından bugün İngiltere Başbakanı Boris Johnson yaptığı açıklamada, dün yaşanan karışıklık için Balan Elharrar'dan özür dilediğini belirterek, konferans alanına girişi sırasında İsrail Başbakanı Naftali Bennett ile birlikte kendisine eşlik etti. Johnson, "Dün düzenlemelerle ilgili bir karışıklık olduğunu anlıyorum. Bunun için çok ama çok üzgünüm" ifadelerini kullandı. Johnson'ın kendilerine eşlik etmesinin ardından Başbakan Bennett yaptığı açıklamada, Johnson'a "bu talihsiz olaya hızlı müdahalesi" için teşekkür ederek, bu durumu "herkes için erişilebilirliğin önemi konusunda hepimiz için bir öğrenme fırsatı" olarak nitelendirdi. Konferans organizatörleri tarafından sosyal medya üzerinden yapılan açıklamada ise, "Bu gerçekten bir hataydı ve bunun için özür diledik. Elharrar'ın bugün COP26'ya katıldığını görmekten memnunuz" ifadelerine yer verildi.
SOSYAL MEDYADAN TEPKİ GÖSTERDİ
Öte yandan Glasgow kentinde düzenlenen COP26 Konferans alanı tekerlekli sandalye ile erişilebilir olmadığı için katılamadığını açıklamıştı. Elharrar bir televizyona verdiği röportajında, konferans alanına ulaşmak için tek seçeneğinin yürümek veya tekerlekli sandalye için uygun olmayan bir servise binmek olduğunu bildirmiş, bu konu hakkında yarına kadar bir çözüm bulunmasını umduğunu kaydetmişti. Elharrar, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda ise, "COP26'ya dünyadaki meslektaşlarımla tanışmak ve iklim krizine karşı ortak mücadelemizi ilerletmek için geldim. Engelliler için erişilebilirliği teşvik eden Birleşmiş Milletler'in 2021'de kendi etkinliklerinde erişilebilirlik konusunda endişelenmemesi üzücü" ifadelerini kullanmıştı.
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