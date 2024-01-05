Çalışmalara başlandı: Milyarlarca yıl önceye dair ipucu verebilir

Yayınlanma: 05.01.2024 - 08:36

Güncelleme: 05.01.2024 - 08:36

Arjantin’de, stromatolit adı verilen fosilleşmiş mikropların oluşturduğu dev bir kaya yığınına ev sahipliği yapan bölgeden ilk örnekler alındı.

Araştırmacılar bu bölgedeki stromatolitlerin modern Dünya’nın başka yerlerindekilere benzemediğini söylüyor.

Arjantin’deki Puna de Atacama bölgesinde araştırma yapan ekipten Astrobiyolog Dr. Brian Hynek, buradaki kayalarda, en eski fosillerden bazılarını inceledi.

Bunların, Dünya'da mikroskobik canlılar dışında hiçbir yaşam olmadığı bir zamanda oluştuğunu söylüyor. Bitki ya da hayvan, hatta oksijen dahi yoktu.

“Orada aynı tip bakterilerin yaşadığını ve milyarlarca yıl öncekiyle aynı biyolojik süreci geçirdiklerini düşüyoruz. Dolayısıyla modern olanları inceleyerek erken Dünya yaşamı hakkında bilgi edinebiliriz.”

Dünya’da, erken dönemde olanlara benzeyen stromatolitler nadiren bulunuyor.

Dr. Hynek, Mars’ta da stromatolitler oluşmuş olabileceğini söylüyor.

Gezegen üzerinde kuruyan göllerde, Arjantin’deki araştırmada örneklerine rastladıkları tuzların aynısından bulunduğunu belirtiyor.

Ekip alandaki ilk gezilerinde yalnızca birkaç saat keşif yapabildi.

Daha fazla örnek toplayarak mikropların neden burada geliştiğini anlamaya çalışmayı planlıyorlar.