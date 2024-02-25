'Çılgın Milei' ile Trump buluştu: 'Başkanım' diyerek sarıldı

Arjantin'in aşırı sağ lideri 'Çılgın Milei' ile eski ABD Başkanı Trump, ABD'de düzenlenen bir etkinlik sırasında bir araya geldi. Trump ile sarılan Milei, sarıldığı sırada kullandığı "Başkanım" ifadesi dikkat çekti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 25.02.2024 - 15:27
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ABD'nin eski Başkanı Donald Trump, katıldığı konferansın sahne arkasında Arjantin'in aşırı sağ Devlet Başkanı Javier Milei ile bir araya geldi. Trump ve Milei, ABD'nin Maryland eyaletinde düzenlenen Amerikan Muhafazakar Birliğinin geleneksel Muhafazakar Siyasi Eylem Konferansı'na (CPAC 2024) katıldı.

Trump'ın ekibinin yayınladığı videoda, Milei'nin "Başkanım" diye bağırarak Trump'a sarıldığı görüldü. Kucaklaşmalarının ardından Trump, seçim kampanyasının "Amerika'yı Yeniden Harika Yap (Make America Great Again)" sloganını değiştirerek, Milei'ye "Arjantin'i yeniden harika yap" dedi. Milei de "Yaşasın özgürlük, lanet olsun!" sloganıyla Trump'a karşılık verdi.

BLINKEN İLE DE GÖRÜŞTÜ

Öte yandan, Arjantin'i ziyaret eden ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile görüşen Milei, bu ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Arjantin ilerlemeye, gelişmeye, özgürlük ve demokrasiye yeniden adım attı" demişti.

Daha sonra Blinken, Arjantinli mevkidaşı Diana Mondino ile görüşmesi sonrasında Arjantin'in "olağanüstü" bir potansiyele sahip olduğunu vurgulayarak, "İki ülke arasındaki bağların derinleştirilmesi ve güçlendirilmesi konusunda tarafların gösterdiği derin ilgi ve çaba için minnettar olduğumu söylemek isterim" ifadesini kullanmıştı.


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