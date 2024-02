'Çılgın Milei' ile Trump buluştu: 'Başkanım' diyerek sarıldı

ABD'nin eski Başkanı Donald Trump, katıldığı konferansın sahne arkasında Arjantin'in aşırı sağ Devlet Başkanı Javier Milei ile bir araya geldi. Trump ve Milei, ABD'nin Maryland eyaletinde düzenlenen Amerikan Muhafazakar Birliğinin geleneksel Muhafazakar Siyasi Eylem Konferansı'na (CPAC 2024) katıldı.

Trump'ın ekibinin yayınladığı videoda, Milei'nin "Başkanım" diye bağırarak Trump'a sarıldığı görüldü. Kucaklaşmalarının ardından Trump, seçim kampanyasının "Amerika'yı Yeniden Harika Yap (Make America Great Again)" sloganını değiştirerek, Milei'ye "Arjantin'i yeniden harika yap" dedi. Milei de "Yaşasın özgürlük, lanet olsun!" sloganıyla Trump'a karşılık verdi.

???? ???? If your other half isn't hugging you like Milei bear-hugs Trump, it's time for a couples' retreat to Camp MAGA.



Make Argentina Great Again ?? ?? ?? pic.twitter.com/jDdF55Qwep