Çin’de sel nedeniyle sokaklar sular altında kaldı
Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletinde şiddetli yağışların yol açtığı sel felaketi sonucu cadde ve sokaklar sular altında kaldı.
Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletinde şiddetli yağışlar nedeniyle sel meydana geldi. Eyaletteki afet ve acil durum ekipleri sel bölgelerine sevk edilirken, Taishan, Heyuan, Zhuhai, Zhongshan ve Shenzhen kentlerinde kırmızı alarm verildi.
Guangdong Meteoroloji Servisi tarafından yapılan açıklamada, eyalet genelinde ise sarı ve turuncu uyarı yayınlandığı belirtildi. Dört nehrin sel alarm seviyesini aştığı Guangdong’da risk altındaki bölgelerde yaşayan binlerce kişi güvenli alanlara tahliye edildi.
Sağanak yağış nedeniyle eyaletteki parklar ve kültürel mekanlar kapatılırken bazı illerdeki anaokulları, ilkokullar ve liselerde eğitime 2 gün ara verildi. Birçok kentte tren hatlarının askıya alındığı eyalette feribot seferleri de iptal edildi.
Guangdong Meteoroloji Servisi'ne göre, şiddetli yağışların eyalette bugün ve yarın devam etmesi bekleniyor.
Video Haberler
- Korkunç olay! 2 yaşındaki kızını bıçaklayarak öldürdü
- Kripto para can aldı!
- 'Kaçak gelinler' engelli işçiyi de dolandırmış
- İşçinin birikimini çalmıştı, eğlence mekanında yakalandı
- İstanbul merkezli 5 ilde FETÖ operasyonu
- İstanbul'da vahşet: Bebeğini balkondan attı!
- Çiftliğinde 165 köpek ve 5 kedi ile yaşıyor
- Yavru kedileri kurtarmak için duvarı deldiler.
- Kocaeli'de fabrika yangını
- Kazada ölen polis memuru son yolculuğuna uğurlandı
En Çok Okunan Haberler
-
- Kılıçdaroğlu son noktayı koydu
- Eski bakan 'çok yanlış' dedi!
- Kılıçdaroğlu SADAT'a gitti
- Seçim öncesi 'af' kararı
- ABD'den Türkiye'yi kızdıracak adım
- AKP tabanında 'B planı' arayışı
- 'Arda Güler'in yerini doldururuz'
- HSK 11 hakim ve savcıyı FETÖ'den ihraç etti
- 'Böyle bir ahlaksızlık kabul edilemez'
- Kaftancıoğlu'na büyük destek