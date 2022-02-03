Dışişleri'nden Moskova'ya kritik ziyaret
Dışişleri Bakanlığı, Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği (AB) Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı'nın 4 Şubat'ta Rusya'nın başkenti Moskova'da temaslarda bulunacağını açıkladı.
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yaşanan Ukrayna-Rusya geriliminde taraflar arasında arabulucu olmak istediklerini belirtmiş ve bu teklifi taraflara iletmişti. Arabuluculuk yapmak için bölgedeki görüşmelerine hız veren Erdoğan, bugün Ukrayna'nın başkenti Kiev'de, Ukrayna Devlet Başkanı Volodomir Zelenskiy'le görüştü. Görüşmenin ardından ortak basın açıklamasında bulunan ikili, olumlu mesajlar verdi.
Öte yandan, Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği (AB) Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı'nın, Rusya'ya gideceği açıklandı.
"İSTİŞARELER GERÇEKLEŞTİRECEKTİR"
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı Rusya Federasyonu'ndaki muhataplarıyla Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü (KEİ), uluslararası ekonomik kuruluşlar, Avrupa ve bölgesel konularda 4 Şubat 2022 tarihinde Moskova'da istişareler gerçekleştirecektir" denildi.
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