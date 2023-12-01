Doğum günü isteğini kabul etmedi: Tek darbeyle öldürdü

Doğum gününde kendisini Dubai'ye götürmeyi reddettiği için kocasının burnuna yumruk atarak öldüren kadın gözaltına alındı

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 01.12.2023 - 10:40
Doğum günü isteğini kabul etmedi: Tek darbeyle öldürdü
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Hindistan'da bir kadın, kendisini Dubai'ye götürmeyi reddettiği için kocasını burnuna yumruk atarak, tek darbeyle öldürdü.

Polis, açıklamasında, "Otuz altı yaşındaki bir adam, eşinin kendisini doğum günü için Dubai'ye götürmeyi reddetmesi üzerine burnuna yumruk atması sonucu hayatını kaybetti" ifadelerini kullandı.

Polis, 38 yaşındaki Renuka adlı kadının darbesinin şiddetli olduğunu ve kocası Nikhil'in burnunun aşırı kanamaya başladığını belirtti.

Polis, "Nikhil'in burnu ve birkaç dişi kırıldı. Ağır kanama nedeniyle Nikhil bilincini kaybetti" dedi.

Hakkında cinayetten dava açılan kadın, gözaltına alındı.


Hindistan

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