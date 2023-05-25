DSÖ: Yeni bir varyantın ortaya çıkması felaket olur

Yayınlanma: 25.05.2023 - 15:01

Güncelleme: 25.05.2023 - 15:01

DSÖ Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, İsviçre'nin Cenevre kentinde düzenlenen DSÖ toplantısında konuştu. Ghebreyesus, yeni bir Covid-19 varyantının ortaya çıkmasının felakete yol açabileceği uyarısında bulundu.

News.com.au'nun haberine göre Tedros, "Yeni hastalık ve ölüm dalgalarına neden olan yeni bir varyantın ve daha da ölümcül potansiyele sahip başka bir patojenin ortaya çıkma tehditleri devam ediyor" dedi.

Ghebreyesus konuşmasına şöyle devam etti:

''Örgütün bir sonraki pandemi için hazırlık yapması gerekiyor. Bir sonraki pandemi kapımızı çaldığında kararlı, kolektif ve eşit bir şekilde cevap vermeye hazır olmalıyız. Tehlikeyi henüz atlatmadık''

DSÖ bünyesindeki ülkeler, gelecekteki küresel salgın durumlarından korunmak için hazırlıklı olmanın yanı sıra pandemiyi önleme ve yayılan hastalığa müdahale etme konusunda küresel bir anlaşma metni üzerinde müzakerelere başladı. Taslak üzerindeki müzakereler, DSÖ tarafından belirlenen zaman çizelgesine göre önümüzdeki yıl boyunca devam edecek.

Hükümetlerarası Müzakere Organı Eş Başkanı Hollandalı Roland Driece konuyla ilgili şunları söyledi:

"DSÖ pandemi anlaşması için somut dil tartışmalarının başlaması, dünya ülkelerinin daha güvenli, daha sağlıklı ve gelecekteki pandemi tehditlerine karşı daha hazırlıklı olduğumuz, bunları önleyebildiğimiz, bunlara etkili ve eşit bir şekilde yanıt verebildiğimiz bir gelecek için birlikte çalışmak istediklerinin açık bir işaretidir."