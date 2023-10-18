Dünya Sağlık Örgütü: 'Gazze'de durum kontrolden çıkıyor'

Dünya Sağlık Örgütü, Gazze'deki Al Ahli Baptist hastanesi saldırısının ardından "Gazze'de durum kontrolden çıkıyor" açıklamasında bulundu.

AA
Yayınlanma: 18.10.2023 - 11:14
Dünya Sağlık Örgütü: 'Gazze'de durum kontrolden çıkıyor'
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Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Gazze'de sağlıkla ilgili durumun kontrolden çıktığını ve tıbbi yardımları ulaştırmak için beklenilen her saniye kayıplar verildiğini belirtti.

Ghebreyesus, X sosyal medya platformundan Gazze'deki sağlık durumuna ilişkin paylaşımda bulundu.

"Gazze'de durum kontrolden çıkıyor ve tıbbi yardımları ulaştırmak için beklenilen her saniye kayıplar veriyoruz" ifadesini kullanan Ghebreyesus, DSÖ'nün Gazze için bölgeye gönderdiği tıbbi malzemelerin 4 gündür sınırda beklediğini aktardı.

Ghebreyesus, hayat kurtarıcı sağlık malzemelerini Gazze'ye ulaştırmaya başlamak için acil erişime ihtiyaç olduğuna işaret ederek taraflar arasındaki şiddetin durması gerektiğini kaydetti.


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