Emekli Büyükelçi Ceylan, ittifak genişlemesinin yansımalarını değerlendirdi: Türkiye ne yapacak?

12 Mayıs 2022 Perşembe, 02:00

Rusya’nın Ukrayna’yı işgali sonrası Avrupa’daki güvenlik mimarisi yeniden düşünülmeye başlandı. Uzun yıllardır askeri açıdan tarafsız kalan Finlandiya ve İsveç, NATO’ya katılma kararını bu hafta açıklayacaklarını duyurdu. Eski NATO Daimi Temsilcisi emekli Büyükelçi Fatih Ceylan, iki ülkenin NATO kararının Türkiye’ye olası yansımalarını Cumhuriyet’e değerlendirdi.

Üyelik tartışmaları sırasında NATO Genel Sekreteri Jens Stoltengberg’in olumlu açıklamalarına ilişkin Ceylan, konunun 14 Mayıs’taki NATO Dışişleri Bakanları toplantısında detaylıca tartışılacağına işaret etti ve olası genişlemenin 30 müttefik tarafından onaylanması gerektiğini aktardı.

Türkiye, gündeme yönelik resmi açıklamada bulunmazken Ankara’nın tutumu hakkında konuşan Ceylan, “İsveç’te PKK unsurları bulunması Türkiye’de bir rahatsızlık yaratabilir. Ancak mevcut konjonktürde başvuruya karşı veto kullanımının olası olmadığını öngörüyorum. Stockholm’e duyarlı davranması gerektiği çeşitli seviyelerde ve özellikle ikili kanallardan iletilebilir” dedi.

“Türkiye’nin, üyelik taleplerine destek vermesi durumunda Rusya ile ikili ilişkilerinde sorun yaşaması zayıf bir olasılık” diye belirten Ceylan, Türkiye’nin eski Sovyet ülkeleri Polonya, Romanya gibi müttefiklerine yönelik NATO görevleri kapsamındaki katkılarını hatırlatarak Moskova’dan bir tepki gelmediğini anımsattı.

Bölgede gerilimin yükselebileceğini söyleyen Ceylan, Rusya’nın, Polonya sınırındaki Kaliningrad’a nükleer füze yerleştirme tehdidini de hatırlattı.