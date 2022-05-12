Emekli Büyükelçi Ceylan, ittifak genişlemesinin yansımalarını değerlendirdi: Türkiye ne yapacak?
Rusya’nın Ukrayna’yı işgali sonrası değişen Avrupa güvenlik dengeleriyle NATO genişlemesi tekrar gündeme geldi. Finlandiya ve İsveç, ittifaka katılmayı düşünürken Türkiye, konu hakkında henüz resmi bir açıklama yapmadı. Emekli Büyükelçi Fatih Ceylan, Ankara’nın üyelik tartışmalarındaki durumunu değerlendirdi.
Rusya’nın Ukrayna’yı işgali sonrası Avrupa’daki güvenlik mimarisi yeniden düşünülmeye başlandı. Uzun yıllardır askeri açıdan tarafsız kalan Finlandiya ve İsveç, NATO’ya katılma kararını bu hafta açıklayacaklarını duyurdu. Eski NATO Daimi Temsilcisi emekli Büyükelçi Fatih Ceylan, iki ülkenin NATO kararının Türkiye’ye olası yansımalarını Cumhuriyet’e değerlendirdi.
Üyelik tartışmaları sırasında NATO Genel Sekreteri Jens Stoltengberg’in olumlu açıklamalarına ilişkin Ceylan, konunun 14 Mayıs’taki NATO Dışişleri Bakanları toplantısında detaylıca tartışılacağına işaret etti ve olası genişlemenin 30 müttefik tarafından onaylanması gerektiğini aktardı.
Türkiye, gündeme yönelik resmi açıklamada bulunmazken Ankara’nın tutumu hakkında konuşan Ceylan, “İsveç’te PKK unsurları bulunması Türkiye’de bir rahatsızlık yaratabilir. Ancak mevcut konjonktürde başvuruya karşı veto kullanımının olası olmadığını öngörüyorum. Stockholm’e duyarlı davranması gerektiği çeşitli seviyelerde ve özellikle ikili kanallardan iletilebilir” dedi.
“Türkiye’nin, üyelik taleplerine destek vermesi durumunda Rusya ile ikili ilişkilerinde sorun yaşaması zayıf bir olasılık” diye belirten Ceylan, Türkiye’nin eski Sovyet ülkeleri Polonya, Romanya gibi müttefiklerine yönelik NATO görevleri kapsamındaki katkılarını hatırlatarak Moskova’dan bir tepki gelmediğini anımsattı.
Bölgede gerilimin yükselebileceğini söyleyen Ceylan, Rusya’nın, Polonya sınırındaki Kaliningrad’a nükleer füze yerleştirme tehdidini de hatırlattı.
Video Haberler
- 'Kaçak gelinler' operasyonu: 18 kişi gözaltında
- Tecrübeli futbolcu Arda Turan'dan itiraf!
- Yasağa karşı harekete geçildi
- 'Eskişehirimiz özgürlüklerle anılmayı hak ediyor'
- Büyükçekmece Gölü'nde dikkat çeken yosun artışı
- Bursa'da AVM'de yangın paniği: Tavan çöktü
- Tokat’ta patlama: 1’i ağır, 4 çocuk yaralı
- 'Kadayıfçı Olcay' silahlı saldırıda öldürüldü
- Soylu, CHP'yi 'İnönü' ile hedef aldı
- 2 yaşındaki bebeğine sigara içirdi
En Çok Okunan Haberler
-
- Tarikat evinde 1'i bebek 11 ceset bulundu
- Gürsel Aksel Stadı’nda açılış ve kapanış Beşiktaş’tan
- Dip dalga büyüyecek
- 'İktidarın kabusu olabilir'
- LeMan'dan Ekrem İmamoğlu kapağı
- Raylar üzerinde başı kesik halde bulundu
- Kaftancıoğlu kararı iktidarın kâbusu olabilir
- Soylu'dan ilginç 'sınır dışı' açıklaması
- Taksim Cami kapısına Mercedes çektiler
- 'Eskiden düşmanları olarak gördüğü...'