Erdoğan Alman basınında: 180 derece fikir değiştirdi

12 Kasım 2021 Cuma, 16:49

Belarus-Polonya sınırında yaşanan mülteci krizi devam ederken Türkiye’nin Irak, Suriye ve Yemen vatandaşlarının uçakla Belarus’a gitmesini engelleme kararı Alman basınına yansıdı.

Sözcü'nün aktardığına göre; Almanya merkezli Bild, Türkiye’nin aldığı karara geniş yer vererek, "Mültecilerin İstanbul rotası kapandı" ifadeleri kullanıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Belarus lideri Lukaşenko’nun bir arada oldukları fotoğrafı kullanılan haberde, "Mültecilerin yarısından fazlasının İstanbul’dan Minsk’e uçuşlarla geldiği tahmin ediliyor. Türkiye’den 180 derece dönüş. Erdoğan mültecilerin ana rotasını kapattı" ifadelerine yer verildi.

Türk Hava Yolları’nın (THY) da benzer bir karar aldığını ve Belavia’nın da buna uyduğunu belirten haberde, "Daha kolay açıklamak için Türkiye hükümetinin aldığı basit bir siyasi karar ile Belarus’a giden mültecilerin ana rotası kapatıldı. Görünüşe göre son günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Avrupa’dan siyasi baskıların bir etkisi oldu" denildi.

Türkiye ile Belarus arasında haftada 14 THY ve 16 Belavia uçuşu olduğunu kaydeden Bild, Irak ve Yemen vatandaşlarının Minsk’e gitmek için bu uçuşları tercih ettiğini iddia etti.

Gazete, mültecilerin Şam’dan Minsk’e gitmeye başladığını yazdı. Bu sabah dört saatlik bir yolculuk ile yaklaşık 160 mültecinin Minsk’e gittiğini öne süren Bild, Suriye lideri Esad’la bağlantısı olan Cham Wings’e ait uçakların kullanıldığını yazdı.