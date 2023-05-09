Eski Pakistan Başbakanı İmran Han tutuklandı

Eski Pakistan Başbakanı İmran Han'ın yardımcısı, İmran Han'ın tutuklandığını bildirdi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 09.05.2023 - 13:25
Eski Pakistan Başbakanı İmran Han tutuklandı
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Eski Pakistan Başbakanı İmran Han'ın yardımcısı, İmran Han'ın ordu tarafından tutuklandığını söyledi.

Geo TV'nin aktardığına göre Han, bir yolsuzluk davası kapsamında İslamabad'daki bir mahkemede gözaltına alındı.

Reuters'a konuşan bir görgü tanığı, Han'ın İslamabad Yüksek Mahkemesi'nin kapısından içeri girmesinden kısa bir süre sonra paramiliter güçler ve zırhlı personel taşıyıcılardan oluşan birliklerin peşinden içeri girdiğini söyledi.

 

Tanık, kapının zırhlı araçlar tarafından kapatıldığını ve Han'ın kısa bir süre sonra yoğun güvenlik önlemleri altında götürüldüğünü sözlerine ekledi.

PTI siyasetçilerinden Musarrat Çima, Twitter'dan yaptığı açıklamada, İmran Han'a işkence edildiğini ve paramiliter birliklerin Han'ı dövdüğünü öne sürdü.

Pakistan ordusu, dün, eski Başbakan İmran Han'ın kendisine yönelik suikast girişiminin arkasında üst düzey bir istihbarat yetkilisinin olduğuna yönelik iddialarını "sorumsuzca ve asılsız" olarak nitelendirmişti.


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