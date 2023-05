Eski Pakistan Başbakanı İmran Han tutuklandı

Eski Pakistan Başbakanı İmran Han'ın yardımcısı, İmran Han'ın ordu tarafından tutuklandığını söyledi.

Geo TV'nin aktardığına göre Han, bir yolsuzluk davası kapsamında İslamabad'daki bir mahkemede gözaltına alındı.

Reuters'a konuşan bir görgü tanığı, Han'ın İslamabad Yüksek Mahkemesi'nin kapısından içeri girmesinden kısa bir süre sonra paramiliter güçler ve zırhlı personel taşıyıcılardan oluşan birliklerin peşinden içeri girdiğini söyledi.

The arrest of Imran Khan, the former Prime Minister of Pakistan. pic.twitter.com/2vElA4vPFP