Filistin topraklarında bitmeyen yıkım

29 Aralık 2021 Çarşamba, 04:00

Cebel es-Sindas bölgesinde dün Filistinli bir ailenin iki katlı evi hakkında İsrail makamları tarafından alınan yıkım kararı protestolara neden oldu. Ev sahibi aile ve yakınları İsrail güçlerinin bölgeye girişini engellemeye çalıştı. Ev sahibi Muhammed el Atraş AA’ya yaptığı açıklamada, İsrail güçleriyle belde sakinleri arasında arbede yaşandığını, askerlerin göz yaşartıcı gaz ile plastik mermi kullandığını söyledi.

Birleşmiş Milletler İnsani Yardım Koordinatörlüğü’nün verilerine göre İsrail, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs’te Kasım 2021 ortalarına kadar 768 Filistinlinin evini yıktı ya da ele geçirdi. Filistin ile İsrail yönetimi arasında 1995’te imzalanan “İkinci Oslo Anlaşması” çerçevesinde, işgal altındaki Batı Şeria A, B ve C bölgelerine ayrılmıştı. Yüzde 18’i kapsayan “A bölgesi”nin yönetimi idari ve güvenlik olarak Filistin’e, yüzde 21’lik “B bölgesi”nin idari yönetimi Filistin’e, güvenliği ise İsrail’e devredilmişti. Yüzde 61’lik “C bölgesi”nin idare ve güvenliği İsrail’e bırakılmıştı. Tel Aviv yönetimi kendi kontrolünde olduğu gerekçesiyle çoğunlukla “C bölgesi”nde Filistinlilerin yeni bina veya genişletme çalışması yapmasına izin vermiyor.

Öte yandan İsrail ordusunun, Batı Şeria’nın kuzeyindeki Tubas beldesine düzenlediği baskında altı Filistinlinin yaralandığı duyuruldu.