Film yönetmeni hapse girmemek için ülkeden kaçtı 'Ağır bir yürekle sürgünü seçtim...'

Yayınlanma: 14.05.2024 - 11:20

Güncelleme: 14.05.2024 - 11:20

İranlı film yönetmeni Mohammad Rasoulof'un, bu hafta Cannes film festivalinde prömiyeri yapılacak olan son filmi Kutsal İncir Tohumu üzerindeki baskılar nedeniyle hapis cezasına çarptırılmasının ardından gizlice İran'dan kaçtığı bildirildi.

Filmin dağıtımcıları Films Boutique ve Parallel45'in CEO'su Jean-Christophe Simon, Rasoulof'un Avrupa'ya gitmek üzere İran'dan kaçtığını doğrulayarak, “Rasoulof'un tehlikeli bir yolculuğun ardından sağ salim Avrupa'ya ulaşmış olmasından dolayı çok mutlu ve rahatlamış durumdayız. Cannes'daki prömiyere katılabileceğini umuyoruz” açıklamasında bulundular.

İran'ın önde gelen yönetmenlerinden biri olan 52 yaşındaki Rasoulof, filmleri İran'da yasaklanmış olmasına rağmen festivallerde bir dizi uluslararası ödül kazandı. Kutsal İncir Çekirdeği'nin Cannes'da resmi yarışmanın bir parçası olarak ilan edilmesinden bu yana, yönetmen ve festival İranlı yetkililerden filmin çekilmesi için baskı görüyordu.

Geçtiğimiz hafta Rasoulof sekiz yıl hapis, kırbaç, para cezası ve mal varlığına el konulması cezalarına çarptırıldı. Rasoulof'un, İran'ı nasıl terk ettiği ya da Türkiye ile olan dağlık kara sınırını geçip geçmediği bilinmiyor.

Variety Dergisi'ne konuşan Rasoulof şunları söyledi:

“Uzun ve karmaşık bir yolculuktan sonra birkaç gün önce Avrupa'ya vardım... Karar vermek için fazla zamanım yoktu. Hapishane ile İran'ı terk etmek arasında bir seçim yapmak zorundaydım. Ağır bir kalple sürgünü seçtim. İran, Eylül 2017'de pasaportuma el koydu. Bu nedenle İran'ı gizlice terk etmek zorunda kaldım.”

İran rejiminin “acımasız baskısını” eleştiren Rasoulof, şunları kaydetti:

“Rejim, protestocuların ve sivil haklar aktivistlerinin hayatlarını hedef aldığı için ölüm cezaları infaz ediliyor. İnanması güç ama şu anda ben bunu yazarken genç rapçi Toomaj Salehi cezaevinde tutuluyor ve ölüm cezasına çarptırıldı. Baskının kapsamı ve yoğunluğu öyle bir vahşet noktasına ulaştı ki, insanlar her gün başka bir iğrenç hükümet suçu haberi bekliyor. İslam Cumhuriyeti'nin suç makinesi insan haklarını sürekli ve sistematik olarak ihlal etmektedir.”

Kendisinin ve meslektaşlarının Kutsal İncir Tohumu'nu çekerken “İslam Cumhuriyeti'nde sansürün hakim olduğu anlatıdan uzak ve gerçekliğe daha yakın bir sinemasal anlatı elde etmeye çalıştıklarını” söyleyen Rasoulof, oyuncularının ve ekibinin tehdit edildiğini söyledi.

Rasoulof, “İslam Cumhuriyeti'nin istihbarat servisleri, filmimin yapımından haberdar edilmeden önce, oyuncuların bir kısmı İran'dan ayrılmayı başardı. Ancak filmin birçok oyuncusu ve ajanı hala İran'da ve istihbarat sistemi onlara baskı yapıyor. Uzun süren sorgulamalara tabi tutuluyorlar. Bazılarının aileleri çağrıldı ve tehdit edildi. Bu filmde yer almaları nedeniyle haklarında davalar açıldı ve ülkeyi terk etmeleri yasaklandı” dedi.

2022'DE GÖZALTINA ALINMIŞTI

Rasoulof, idam cezası karşıtı filmi There Is No Evil ile 2020 yılında Berlin film festivalinin en büyük ödülü olan Altın Ayı'yı kazanmıştı.

Temmuz 2022'de İran'da gözaltına alındı ve Eylül 2022'de başlayan ülke çapındaki ilk protesto dalgasının yatışmasının ardından ertesi yıl serbest bırakıldı.

Rejim yetkililerinden kaçmaya çalışan muhaliflerin, Türkiye ile olan dağlık kara sınırı üzerinden Avrupa'ya geçmeye çalıştıkları biliniyor.