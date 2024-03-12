Ford'a milyonlarca dolar ceza: Türkiye'den yasa dışı araç ithal etmekle suçlanmıştı!

ABD gümrük tarihinin en büyük davalarından birinde, Türkiye’den yasa dışı motorlu araç ithal etmekle suçlanan Ford’a 365 milyon dolar ceza verildi.

BBC Türkçe
BBC Türkçe
Yayınlanma: 12.03.2024 - 09:47
Ford'a milyonlarca dolar ceza: Türkiye'den yasa dışı araç ithal etmekle suçlanmıştı!
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ABD Adalet Bakanlığı ile mahkeme dışında uzlaşan Ford hakkındaki dava ise düşürüldü.

Ford, 2009-13 yılları arasında Türkiye’den ithal ettiği kargo vanlarının arka taraflarına geçici koltuk yerleştirerek bunları ülkeye yolcu taşıma aracı olarak soktuğu, böylece yüzde 25 yerine 2,5 gümrük vergisi ödediği gerekçesiyle yargılanıyordu.

Cezanın 184 milyon doları ödenmemiş gümrük vergilerinin tahsilatı, geri kalanı ise usulsüzlüğün cezası olarak verildi.

Adalet Bakanlığı bu şekilde ülkeye 163 bin Transit Connect aracı sokulduğunu, ülkeye girer girmez koltukların söküldüğünü ve araçların önünde iki koltuk bulunan van tipi araçlara çevrildiğini tespit etmişti.

Şirket ise arka koltukların gerçek olduğunu savunuyordu.

Ford 2020’de konuyu Yüksek Mahkeme’ye götürmek istemiş fakat mahkeme bu duruşmayı görmeyi kabul etmeyince şirket 2021 yılında 1,3 milyar dolara kadar ceza alabileceklerini duyurmuştu.

Bakanlık ile vardığı anlaşma sayesinde hakkında hüküm verilmesinin önüne geçen Ford ise suçlamaları reddetti.

ABD’li gümrük yetkilileri söz konusu araçların ülkeye sokulduktan sonra koltuklarının söküldüğü ve van olarak satıldığını tespit etmişti.

Açıklamanın ardından Ford hisseleri yüzde 0,5 değer kaybetti.


BBC Türkçe
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