Harley Quinn karakterinin ilk seslendirmeni hayatını kaybetti

Batman: The Animated Series kötü karakteri Harley Quinn'in orijinal seslendirmeni Arleen Sorkin, 67 yaşında hayatını kaybetti.

Bugün erken saatlerde sosyal medyada dolaşmaya başlayan ölüm haberi, uzun süre Joker karakterini seslendiren Mark Hamill gibi tanınmış isimler tarafından doğrulandı.

Mark Hamill, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Arleen Sorkin'i kaybettiğimizi öğrenmek bizi yıktı. Sadece harika bir yetenek değil, aynı zamanda gerçekten harika bir insandı. Ailesine ve sevdiklerine en içten başsağlığı dileklerimi gönderiyorum" ifadelerini kullandı.

Devastated to learn we've lost the brilliant Arleen Sorkin. Not just a wonderful talent, but a truly wonderful person. I'm grateful not only to have worked with her, but to have been her friend. ?? Sending my heartfelt condolences to her family & loved ones. ?? pic.twitter.com/g1Mb3BWoKn