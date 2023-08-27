Harley Quinn karakterinin ilk seslendirmeni hayatını kaybetti

Yayınlanma: 27.08.2023 - 16:08

Güncelleme: 27.08.2023 - 16:08

Batman: The Animated Series kötü karakteri Harley Quinn'in orijinal seslendirmeni Arleen Sorkin, 67 yaşında hayatını kaybetti.

Bugün erken saatlerde sosyal medyada dolaşmaya başlayan ölüm haberi, uzun süre Joker karakterini seslendiren Mark Hamill gibi tanınmış isimler tarafından doğrulandı.

Mark Hamill, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Arleen Sorkin'i kaybettiğimizi öğrenmek bizi yıktı. Sadece harika bir yetenek değil, aynı zamanda gerçekten harika bir insandı. Ailesine ve sevdiklerine en içten başsağlığı dileklerimi gönderiyorum" ifadelerini kullandı.

Devastated to learn we've lost the brilliant Arleen Sorkin. Not just a wonderful talent, but a truly wonderful person. I'm grateful not only to have worked with her, but to have been her friend. ?? Sending my heartfelt condolences to her family & loved ones. ?? pic.twitter.com/g1Mb3BWoKn — Mark Hamill (@MarkHamill) August 27, 2023

JAMES GUNN'DA BAŞSAĞLIĞI DİLEDİ

Suicide Squad filminde Harley Quinn karakterine önemli bir rol veren yönetmen James Gunn da Instagram'da Sorkin için duygusal bir paylaşım yaptı. Gunn, "Huzur içinde yat, Harley Quinn'in inanılmaz yetenekli orijinal sesi Arleen Sorkin" şeklinde yazdı.

Arleen Sorkin, 1980'lerde Days of Our Lives dizisinde eksantrik Calliope Jones rolüyle ün kazandı. Batman: The Animated Series'in ortak yaratıcısı Paul Dini ile üniversite arkadaşı olan Sorkin, Joker'in yandaşı olan Harley Quinn karakterine orijinal sesini verdi. Sorkin'in canlandırdığı Harley Quinn, Joker'e aşık, biraz dengesiz ve kötü niyetli bir ilişkinin içinde sıkışıp kalmış bir kadın olarak biliniyordu. Arleen Sorkin'in Harley Quinn'e kattığı çarpık döngüsel kişilik ve dramatik ton, karakterin popülerliğine büyük katkı sağladı.