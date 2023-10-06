Harp okulu saldırısındaki ölü sayısı 100'ü aştı
Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, harp okulu mezuniyet törenine düzenlenen SİHA saldırısında hayatını kaybedenlerin sayısının 100’ü aştığını açıkladı. Suriye rejimi, saldırının ardından 3 günlük ulusal yas ilan etti.
Suriye İnsan Hakları Gözlemevi tarafından yapılan açıklamada, saldırıdaki can kaybının 100’e yükseldiği aktarılarak, 120’den fazla kişinin de yaralandığı ifade edildi.
Suriye rejimi, saldırının ardından yarından itibaren 3 günlük ulusal yas ilan ederek, saldırıdaki ölü ve yaralı sayısına ilişkin resmi bir sayısı vermedi.
Öte yandan Suriye Savunma Bakanı Ali Mahmoud Abbas, saldırıdan dakikalar önce töreni terk ettiği açıklanmıştı.
Saldırıyı henüz üstlenen olmazken, Suriye Savunma Bakanlığı söz konusu saldırıya karşılık verileceğini vurguladı.
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