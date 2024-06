Havada 'tehlikeli' gerilim: İHA ile savaş uçağı karşı karşıya

Suriye'de ABD ile Rusya arasında havada yeni bir gerilim yaşandı.

Rusya'nın Suriye'deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi (CRAP) Başkan Yardımcısı Tümgeneral Yuri Popov, Humus üzerinde terör örgütü IŞİD karşıtı uluslararası koalisyona ait bir MQ-9 Reaper insansız hava aracının Suriye semalarında rutin bir uçuş yaparken Rus Hava Kuvveleri'ne ait bir Rus Su-35 uçağına tehlikeli bir şekilde yaklaştığını öne sürdü.

In Syria, there was another dangerous approach between an MQ-9 Reaper drone of the "coalition" and a Su-35 aircraft of the Russian Aerospace Forces, which was performing a scheduled flight, the Central Air Control Center reported.



