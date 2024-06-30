Havada 'tehlikeli' gerilim: İHA ile savaş uçağı karşı karşıya

Yayınlanma: 30.06.2024 - 11:43

Güncelleme: 30.06.2024 - 11:43

Suriye'de ABD ile Rusya arasında havada yeni bir gerilim yaşandı.

Rusya'nın Suriye'deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi (CRAP) Başkan Yardımcısı Tümgeneral Yuri Popov, Humus üzerinde terör örgütü IŞİD karşıtı uluslararası koalisyona ait bir MQ-9 Reaper insansız hava aracının Suriye semalarında rutin bir uçuş yaparken Rus Hava Kuvveleri'ne ait bir Rus Su-35 uçağına tehlikeli bir şekilde yaklaştığını öne sürdü.

????????????In Syria, there was another dangerous approach between an MQ-9 Reaper drone of the “coalition” and a Su-35 aircraft of the Russian Aerospace Forces, which was performing a scheduled flight, the Central Air Control Center reported.



There's been a series of these close… pic.twitter.com/q4VV0L4ls4 — Tony (@Cyberspec1) June 29, 2024

Popov, "Yirmi dokuz Haziran günü saat 11:00 ile 11:05 arasında Humus vilayetinin el-Sukhneh bölgesi üzerinde, 7 bin 500 ila 8 bin 500 metre yükseklikte, Suriye hava sahasında rutin bir uçuş gerçekleştiren Rus Silahlı Kuvvetlerine ait bir Su-35 uçağı ile "koalisyonun" MQ-9 "Reaper" insansız hava aracı arasında bir kez daha tehlikeli bir yakınlaşma yaşandı" dedi.

"Rus pilot, yüksek profesyonellik göstererek çarpışmayı önlemek için gerekli tedbirleri zamanında almıştır" diyen Popov, gün boyunca El Tanf bölgesinde bir çift F-15 savaş uçağı, bir çift Rafale ve Typhoon savaş uçağı ve "koalisyona" ait iki çift A-10 Thunderbolt saldırı uçağı tarafından 10 ihlalin kaydedildiğini de ileri sürdü.