İsrail, Türkiye'deki diplomatik temsilcilerini geri çağırdı

İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen, Türkiye'deki diplomatik temsilcilerinin geri dönmesi için talimat verdiğini açıkladı.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Eli Cohen, Türkiye'den abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik İsrail saldırılarına ilişkin yapılan açıklamalara gönderme yaparak, "Türkiye'den gelen vahim açıklamalar üzerine İsrail ile Türkiye arasındaki ilişkilerin gözden geçirilmesi amacıyla diplomatik temsilcilerin geri dönmesi talimatını verdim" ifadelerini kullandı.

Given the grave statements coming from Turkey, I have ordered the return of diplomatic representatives there in order to conduct a reevaluation of the relations between Israel and Turkey.