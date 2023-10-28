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İsrail, Türkiye'deki diplomatik temsilcilerini geri çağırdı

Türkiye'nin Gazze Şeridi'ne saldırıların ardından "vahim açıklamalar" yaptığını söyleyen İsrail Dışişleri Bakanı Cohen, büyükelçi ve başkonsolosu geri çağırdı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 28.10.2023 - 20:39
İsrail, Türkiye'deki diplomatik temsilcilerini geri çağırdı
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İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen, Türkiye'deki diplomatik temsilcilerinin geri dönmesi için talimat verdiğini açıkladı.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Eli Cohen, Türkiye'den abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik İsrail saldırılarına ilişkin yapılan açıklamalara gönderme yaparak, "Türkiye'den gelen vahim açıklamalar üzerine İsrail ile Türkiye arasındaki ilişkilerin gözden geçirilmesi amacıyla diplomatik temsilcilerin geri dönmesi talimatını verdim" ifadelerini kullandı.

ERDOĞAN NE DEDİ?

Atatürk Havalimanı’nda düzenlenen Büyük Filistin Mitingi’nde konuşan Erdoğan, Gazze’de yaşananlar nedeniyle hem Batı ülkelerini hem de İsrail’i sert bir dille eleştirdi.

“Gazze’deki katliamın en büyük sorumlusu işte bu batıdır” diye konuşan Erdoğan, “İsrail seni savaş suçlusu olarak ilan ediyoruz” dedi.

Erdoğan şu ifadeleri kullandı:

"Hamas terör örgütü değildir dedim ya, bundan İsrail çok rahatsız oldu. Ya zaten başka bir şey beklemiyorduk. Bunu söyleyeceğinizi biliyorduk ve bunu bildiğimiz için de açık ve net olarak ifade ettik. İnşallah ne diyoruz? La galibe illallah. Biz buna iman etmişiz. Buna imanımız var. Galip olan sadece Allah'tır. Dolayısıyla biz burada sadece Gazze'de yaşanan katliamı telin etmekle kalmıyoruz, onunla birlikte kendi istiklalimizin ve istikbalimizin de müdafaasını yapıyoruz. Sultan Abdülhamit oralarla az mı haşır neşir oldu.

İsrailli yöneticilerin en üst seviyede dile getirdiği kavramların altını kazıyın, hepsinin içinden ülkemiz topraklarını da kapsayan bir ihanet haritası çıkar. 1947'de Gazze, Filistin buralar neydi, bugün ne? Ya İsrail, sen buralara nasıl geldin? Nasıl girdin? Sen bir işgalcisin, sen bir örgütsün. Dolayısıyla Türk milleti bunu biliyor. Batı sana borçlu ama Türkiye'nin sana borcu yok. Onun için bu kadar rahat konuşuyoruz. Türkiye sana borçlu olmadığı için Erdoğan böyle konuşuyor."


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