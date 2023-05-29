İsveç Dışişleri Bakanlığı: Türk ve İsveç heyetleri, yakında bir araya gelecek

Yayınlanma: 29.05.2023 - 16:29

Güncelleme: 29.05.2023 - 16:58

İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström, mevkidaşı Mevlüt Çavuşoğlu ile temasa geçerek seçimlerden dolayı kendisini tebrik etti.

Tobias Billström, "(Çavuşoğlu), çok hızlı bir şekilde geri döndü ve NATO konusunu istişare edebileceğimizi ve görüşebileceğimizi teyit etti" dedi.

Billström, İsveç ile Türkiye'nin görüşmesi gereken başka ikili konular da olduğunu belirtti.

Billström'e göre İsveç'in NATO üyeliği süreci, Türkiye'deki seçimlerin bitmiş olması, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hala görevde olması ve parlamentonun durumunun bilinmesi sayesinde kolaylaştı.

Billström, "Artık kiminle konuşacağımızı biliyoruz. Hızımızı arttırabilmemiz için sabırsızlanıyorum" ifadelerini kullandı.

"TOPLANTI YAKINDA GERÇEKLEŞECEK"

Billström, Çavuşoğlu ile Perşembe günü Oslo'da yapılacak NATO Dışişleri Bakanları toplantısında bir araya geleceğini söyledi.

Ancak, daha sonra Billström'ün sözcüsü, "Türkiye Dışişleri Bakanı'nın gelmeyeceği konusunda bilgilendirildik, bu nedenle orada bir toplantı olmayacak. Ancak toplantı, yakında gerçekleşecek" ifadelerini kullandı.

"YENİ YASA 1 TEMMUZ'DA YÜRÜRLÜĞE GİRECEK"

"Türkiye'nin, İsveç'in üyelik başvurusunun onaylanmasını bir seçim aracı olarak kullanmak amacıyla kasıtlı olarak geciktirip geciktirmediği" sorusuna Billström, "İsveç olarak ne yapmamız gerektiğini biliyoruz; Madrid'de imzalanan üçlü mutabakatın koşullarını yerine getirmek. Yeni terörle mücadele yasası, 1 Temmuz'da yürürlüğe girecek" dedi.

Billström, İsveç'in 11-12 Temmuz tarihlerinde Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta yapılacak İttifak zirvesine kadar NATO'nun 32. üyesi olmasını umduğunu yineledi.

NE OLMUŞTU?

İsveç ve Finlandiya, Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin ardından NATO'ya katılmak için başvuruda bulundu.

Ancak Finlandiya Nisan ayında NATO'ya katılırken, İsveç'in üyeliği Türkiye ve Macaristan'ın itirazları nedeniyle gecikti.