İtalya'da Meloni hükümeti ilk güvenoyunu aldı
İtalya'da Başbakan Giorgia Meloni’nin hükümeti, parlamentonun alt kanadı Temsilciler Meclisi'nden güvenoyu aldı.
İtalya'da yeni hükümeti kuran Başbakan Giorgia Meloni ve 24 bakanı, yemin ederek göreve başlamasının ardından ilk güvenoyunu aldı. Meloni'nin hükümeti, parlamentonun 400 sandalyeli alt kanadı Temsilciler Meclisinde 389 milletvekilinin katılımı ile yapılan güven oylamasında, 154 "Hayır" oyuna karşılık, 235 "Evet" oyuyla güvenoyu alarak ilk sınavı geçmiş oldu.
Meloni hükümeti, Temsilciler Meclisinin ardından parlamentonun üst kanadı Senato’dan güvenoyu almaya çalışacak.
İtalya'da seçimleri kazanan aşırı sağcı İtalya'nın Kardeşleri Partisi'nin (Fdl) lideri Giorgia Meloni, sağ koalisyon hükümetini kurmuş ve ülkenin ilk kadın başbakanı olmuştu.
Video Haberler
- Karpuz tarlasında çalışarak dünya şampiyonu oldu
- 'Kuzular firarda'
- Tescilli sarıulak zeytini bahçede 20 lira
- Güneş Tutulmasını işte böyle izledi
- Tamire alınan telefonun bataryası patladı
- 90'lık gelin ile 77'lik damat nikah masasında
- Bulgurların lezzetin buradan geliyor
- Görenlerin ilgi odağı oldu
- Elma büyüklüğündeki cevizler şaşırtıyor
- 58 yıldır altından ayrılmadığı çınar ağacına adı verildi
En Çok Okunan Haberler
-
- Cumhur'da derin çatlak
- Nebati'nin skandal sözleri gündem oldu
- Konuşmasındaki gizemli ses gündem oldu
- AKP'li Mahir Ünal için harekete geçildi
- İmamoğlu Tuzla Belediye Başkanı'na böyle yanıt verdi
- 20 saniyede her şeyinizi kaybedebilirsiniz!
- TOGG açılış törenine katılacak mı?
- 'Röntgen filmini' alan oraya koştu
- Fakıbaba, Akşener'den ne istedi?
- AKP'nin tütün ve alkole yönelik teklifi Meclis'ten geçti