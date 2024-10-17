Kökeni Fin efsanesine dayanıyor: 'Eş Taşıma Şampiyonası'nda çiftler kıyasıya yarıştı!

Yayınlanma: 17.10.2024 - 14:37

Güncelleme: 17.10.2024 - 14:38

Kuzey Amerika Eş Taşıma Şampiyonası'nda 30'dan fazla çift, tezahürat yapan kalabalığın önünde yarıştı.

Etkinlikte yarışmacılar, eşlerini sırtında taşırken suda sıçrıyor, kütüklerin üzerinden atlıyor ve çamurda ilerliyor.

Etkinliğin, 19. yüzyılda Fin efsanesi olan ve çetesiyle birlikte köyleri yağmalayıp kadınları götüren “Soyguncu Ronkainen” olarak bilinen bir adama dayandığına inanılıyor.

Geleneksel olarak Finlandiya'da sık düzenlenen etkinlikte erkek yarışmacılar, bir kadını taşırdı. ABD'de ise yarışan çiftler, evli ya da bekar olmasına aldırış etmeden yarışmaya partner olarak katıldılar.

Yarışmacılar, 254 metrelik parkurun her iki tarafındaki kalabalıklar tarafından alkışlandı.

Yarışmanın kazananı, “eşinin” ağırlığı kadar bira ve “eşinin” ağırlığının beş katı kadar nakit para ile ödüllendiriliyor.

Kazandıkları miktarı tahmin etmek için, kazanan “eş”, organizatörlerin diğer tarafını bira kasalarıyla dengelediği tahterevalli benzeri bir terazinin bir tarafına konur.

Katılımcılardan eşi Sara Porterfield ile birlikte yarışan Wade Porterfield, “Her yıl eğlence için geliyoruz” dedi.