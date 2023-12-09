Köylüler ile çete arasında çatışma: 11 ölü

Meksika'da bir köyün sakinleri ile suç çetesi arasında yaşanan silahlı çatışmada, iki taraftan toplam 11 kişi hayatını kaybetti.

AA
Yayınlanma: 09.12.2023 - 10:51
Köylüler ile çete arasında çatışma: 11 ölü
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Meksika polisi, başkent Mexico City'nin yaklaşık 130 kilometre güney batısındaki Texcaltitlan kasabasına bağlı bir köyün sakinleri ile bir suç çetesi arasında çıkan silahlı çatışmada, 8 çete üyesi ile 3 köy sakininin öldüğünü açıkladı.

Çatışma sırasında çekilen videolarda, askeri kıyafet giyen ve miğfer takan çete üyeleri ve araçlarının, köylüler tarafından yakıldığı görülüyor.

Yerel medyada, çete üyelerinin çatışma öncesinde köy sakinlerinden haraç istediği ileri sürüldü.


Meksika

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