Milyonlarca kişi Cumhurbaşkanı Reisi'yi uğurluyor: Cenaze törenleri devam ediyor!

Helikopter kazasında ölen İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi için cenaze törenleri devam ediyor.

Cumhurbaşkanı Reisi için düzenlenen veda törenleri Tebriz, Kum, Tahran'dan sonra Güney Horasan eyaletinin yönetim merkezi Bircend'de de yapıldı.

Bakanların da aralarında olduğu sivil ve askeri yetkililerin katıldığı törenin ardından naaş, büyük bir kalabalığın eşliğinde uğurlandı.

Reisi'nin naaşı, doğduğu yer olan Meşhed'deki İmam Rıza Türbesine defnedilecek.

