Milyonlarca kişi Cumhurbaşkanı Reisi'yi uğurluyor: Cenaze törenleri devam ediyor!

Yayınlanma: 23.05.2024 - 12:30

Güncelleme: 23.05.2024 - 12:30

Helikopter kazasında ölen İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi için cenaze törenleri devam ediyor.

Cumhurbaşkanı Reisi için düzenlenen veda törenleri Tebriz, Kum, Tahran'dan sonra Güney Horasan eyaletinin yönetim merkezi Bircend'de de yapıldı.

Bakanların da aralarında olduğu sivil ve askeri yetkililerin katıldığı törenin ardından naaş, büyük bir kalabalığın eşliğinde uğurlandı.

Reisi'nin naaşı, doğduğu yer olan Meşhed'deki İmam Rıza Türbesine defnedilecek.

#BREAKING

Millions of people in #Mashhad took to the streets to mourn for the loss of President #Raisi. pic.twitter.com/qm7XuqApbC — Tehran Times (@TehranTimes79) May 23, 2024

Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan için Tahran'da tören düzenlendi.

Dışişleri Bakanlığı binası önünde düzenlenen tören alanına Abdullahiyan'ın naaşı askeri bando eşliğinde getirildi.

Törene Bakanlık çalışanlarının yanı sıra eski Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, eski Meclis Başkanı Ali Laricani, eski Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Ali Ekber Salihi ve üst düzey yetkililer katıldı.

Fotoğraf: İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan'ın naaşı

Törenin ardından Abdullahiyan'ın naaşı, Tahran'ın güneyindeki Rey şehrinde yer alan Abdulazim Türbesi'ne defnedildi.

NE OLMUŞTU?

Cumhurbaşkanı Reisi, 19 Mayıs'ta İran-Azerbaycan sınırında baraj açılışı törenine katıldı. Reisi, beraberindeki Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ve bazı yetkililerle dönüşte helikopter kazası geçirdi.

Reisi'nin hayatını kaybettiğinin kesinleşmesinin ardından Birinci Yardımcısı Muhammed Muhbir, geçici cumhurbaşkanı olarak görevlendirilirken, Dışişleri Bakan Yardımcısı olan Ali Bagheri Kani, Abdullahiyan'ın yerine Dışişleri Bakanı olarak atandı.